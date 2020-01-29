"Путин обожает действовать в обход общественного мнения"

"(...) Конституционная реформа служит для Путина возможностью дать себе время и подготовиться ко всем сценариям, - говорит Андрей Колесников, руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского Центра Карнеги, в интервью французской газете Le Point. - Вопреки тому, что я иногда слышу, я думаю, что он дойдет до окончания своего президентского срока. Одно можно сказать наверняка: он не будет участвовать в следующих президентских выборах".

"Цель этой конституционной реформы - найти для него пристанище. В этом качестве выступает Государственный совет. Вот почему он хочет сделать его органом, защищенным Конституцией. Это сильно напоминает сценарий Казахстана. Там Нурсултан Назарбаев, возведенный в ранг "Отца нации", остается первым человеком в государстве. Тем, кто дергает за ниточки. Таким образом, Путин станет Отцом нации, стоящим над президентом и премьер-министром", - отмечает Колесников.

"(...) Конечно же, Путин отрицает эту идею! Но он ведь отрицает и то, что российские войска поддерживают войска маршала Хафтара в Ливии. Он бывший офицер КГБ. Ложь является основой основ его характера", - говорит он.

"(...) На бумаге президент останется более могущественным и сможет уволить или даже арестовать в любой момент того, кто возглавляет Государственный совет. Но если этот пост займет Путин, то нет сомнений, что у него будут все гарантии и что высшие властные круги его поддержат", - указывает собеседник издания.

"(...) В конечном счете, эта конституционная реформа не настолько далеко идущая, как о ней говорят. Она проводится излишне торопливо, что приводит к риску халтурной работы над текстом. Даже Конституция Бориса Ельцина в 1993 году разрабатывалась в более серьезных условиях и опытными юристами. На этот раз комиссия, ответственная за ее составление, состоит из лиц, подчиняющихся приказам. И через несколько дней после путинского объявления в Госдуме уже циркулировал первый вариант поправок", - поясняет эксперт.

"(...) У реформы есть одно достижение. Это невозможность для президента находиться на своем посту более двух мандатов в общей сложности. Данное условие может облегчить переход к демократическому режиму. Другими словами, президент не сможет оставаться у власти более двенадцати лет. Однако следует обратить внимание, что, навязывая предписание о том, что кандидат в президенты должен проживать в России не менее 25 лет, Конституция преграждает путь для отдельных людей, чьи имена хорошо известны. Так, оппозиционер Алексей Навальный, который какое-то время жил в Соединенных Штатах, не сможет баллотироваться в президенты", - отмечает Колесников.

"(...) В вопросе о преемнике Путин действует вразрез с интуитивными ожиданиями. Достаточно того, чтобы чье-то имя стало выделяться в средствах массовой информации, как его выбор падает на какого-то малоизвестного губернатора из далекого региона. Он ненавидит действовать под давлением и обожает действовать в обход общественного мнения. "Вы хотите этого человека? Тогда у вас будет тот". Поэтому очень трудно предугадывать его решения", - утверждает собеседник издания.

"Взгляните на нового премьер-министра Михаила Мишустина. Абсолютно никто не мог предвидеть такое назначение. Этот технократ до сих пор возглавлял налоговую службу и не фигурировал ни в каких планах. И вдруг он на несколько лет становится главой правительства. И хотя Путин обновил почти всех министров, это не значит, что он сделал это для того, чтобы сразу же избавиться от своего премьер-министра. Я даже думаю, что Мишустин сможет присоединиться к списку претендентов на роль преемника. Это бюрократ, который показал свою эффективность в модернизации федеральной налоговой службы. Он хорошо знаком с административным аппаратом. Он способен претворять в жизнь меры, намеченные Кремлем", - полагает Андрей Колесников.