Дональд Трамп дает Израилю карт-бланш на завладение палестинскими территориями

"(...) Речь идет о "видении" Дональда Трампа, но для того, чтобы полностью его разъяснить, потребовались уточнения со стороны Биньямина Нетаньяху. Во вторник в Белом доме американский президент и израильский премьер-министр собрались вместе, чтобы подробно обсудить обещаемую американской администрацией в течение почти трех лет "сделку века", которая должна принести мир на Ближний Восток. Палестинцы не явились и не стали участвовать в презентации. И на то есть веская причина: перечисленные Нетаньяху условия, которые им ставятся, таковы, что это "соглашение" никогда не буден заключено", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Луи Лема.

"Дональд Трамп уже "много сделал для Израиля", подчеркнул он, напомнив, в частности, тот факт, что Соединенные Штаты решили перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, что они признали израильскую аннексию сирийских Голанских высот и что теперь они считают законными израильские поселения, построенные на оккупированных палестинских территориях. "Надо быть справедливыми", - рассуждал американский президент, делая вид, что он обращается к палестинцам и обещая им тоже "очень хорошую сделку". Махмуду Аббасу, президенту ПА, он сказал: "Если вы выберете мир, то мы будем с вами на каждом этапе" этого процесса", - передает издание.

"(...) Ссылаясь на 80-страничный документ - "самый детализированный за всю историю" - Дональд Трамп дал палестинцам четыре года, чтобы принять решение. По истечении этого срока, если усилия палестинцев принесут плоды, то их вознаградят денежным дождем в 50 млрд долларов, о чем уже объявил в июне прошлого года Джаред Кушнер, зять президента и один из главных предполагаемых разработчиков этой "сделка века", - отмечает автор статьи.

"Президент Трамп достаточно расплывчато говорил о контурах "сделки", зато Биньямин Нетаньяху под одобрительным взглядом американца выражался более точно. Израиль будет признан "еврейским государством" и будет контролировать границу с Иорданией, то есть не будет никакого палестинского суверенитета над долиной реки Иордан (около 30% Западного берега реки Иордан). В то же время палестинские беженцы забудут о своем праве на возвращение, Иерусалим станет "неделимой" столицей израильского государства, ХАМАС и палестинские группировки будут разоружены в секторе Газа, а израильские поселения на Западном берегу реки Иордан останутся такими, как есть, подробно изложил израильский премьер-министр", - пишет Le Temps.

"По правде говоря, палестинцам предоставляется четыре года на то, чтобы принять реальность на местах в том виде, в каком она существует сегодня", - говорится в статье. "Самым важным изменением является то, что Израиль и администрация Трампа ясно демонстрируют свое намерение увековечить нынешнюю реальность, - отреагировал Хагай Эльад, генеральный директор организации "Бецелем". - Это сужает разрыв между реальностью как таковой и эвфемизмами, которые обычно используются для ее описания".

"Администрация Трампа неоднократно откладывала обнародование этого "плана века" на том основании, что она якобы не хотела вмешиваться в израильский избирательный процесс. Следующие выборы в Израиле - третьи по счету - назначены на 2 марта, и Биньямин Нетаньяху не скрывает своего желания использовать эту американскую поддержку в качестве решающего аргумента на выборах. Также присутствовавший в Вашингтоне (но не презентации плана в Белом доме) главный соперник Нетаньяху на выборах Бенни Ганц решил также выразить одобрение этой американской инициативы, позаботившись о том, чтобы не слишком далеко отстраняться от администрации Трампа, но при этом не создавать ощущения полной приверженности проекту, происхождение которого не имеет к нему отношения", - комментирует Лема.