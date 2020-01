29 января 2020 г. Эрик Шмитт и Томас Гиббонс-Нефф | The New York Times Россия расширяет свое влияние на Африку, тревожа многих на Западе "(...) Россия неуклонно расширяет свое военное влияние по всей Африке, наращивая продажи оружия, множа соглашения о безопасности и программы обучения для нестабильных стран или авторитарных лидеров. Другие недавние действия Москвы включают тихое развертывание наемников и политических советников в нескольких странах, в том числе в Центральноафриканской Республике. Сотни российских боевиков прибыли в Ливию в последние месяцы в рамках широкой кампании Кремля по вмешательству на стороне лидера ополчения Халифы Хафтара с тем, чтобы определить исход гражданской войны в Ливии", - передает The New York Times. "Американские чиновники, анализируя то, что они называют соперничеством великих держав, говорят, что встревожены растущим влиянием России, а также Китая, поскольку Вашингтон пытается достичь своих целей в области экономики и безопасности на континенте. Эта кампания за влияние разворачивается на фоне того, как министр обороны США Марк Эспер обдумывает потенциальный вывод сотен военнослужащих из Западной Африки, чтобы лучше противостоять угрозам со стороны России и Китая ближе к их границам", - сообщает издание. "Но рассмотрение этого вопроса Эспером вызвало резкую критику со стороны влиятельных республиканцев и демократов в Конгрессе, которые утверждают, что сокращение американских сил в Африке поможет только соперникам Америки. "Вывод сил с континента также определенно ободрит и Россию, и Китай", - написали в этом месяце Эсперу сенаторы Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины, и Крис Кунс, демократ из Делавэра. По словам сенаторов, сохранение сил США в Африке "служит сдерживающим фактором" для соперников, которые расширяют свое влияние на континенте", - говорится в статье. "Министр обороны Франции Флоренс Парли встретилась в понедельник с Эспером, чтобы надавить на Пентагон с целью сохранения его содействия - включая дозаправку самолетов и разведывательную поддержку - 4500 французским военнослужащим, действующим в Западной Африке против возрождающейся смеси группировок, связанных с "Аль-Каидой"* и "Исламским государством"*. Как ожидается, в четверг генерал Стивен Таунсенд, глава Африканского командования вооруженных сил США (Africom), столкнется с жесткими вопросами - он должен дать показания в Комитете Сената по вооруженным силам", - передает газета. "Любой вывод наших войск будет недальновидным, может подорвать способность Africom выполнять свою миссию и, как следствие, нанести ущерб национальной безопасности", - указал в своем заявлении в этом месяце сенатор Джим Инхоф от штата Оклахома, председатель комитета. "Пока Пентагон взвешивает свои варианты, Кремль продолжает продвигаться вперед на континенте. В конечном счете, соперничество великих держав выливается в попытки Соединенных Штатов использовать свой вес военной и экономической сверхдержавы - хотя иногда она действует с бюрократической неповоротливостью - в отношении способности Китая и России оперативно отправлять деньги, войска и военную технику - и в некоторой степени осуществлять контроль. (...) Российские чиновники присматриваются к порту Бербера в качестве места локации для своей базы на побережье Сомалиленда, самопровозглашенного государства в Сомали в Аденском заливе, сообщают представители Министерства обороны США. И Китай, и Соединенные Штаты, имеющие военные базы в Джибути, базируются на той же береговой линии, что и потенциальный российский порт. Россия также выразила заинтересованность в строительстве военно-морского логистического центра в Эритрее, но неясно, как далеко продвинулись эти переговоры, заявили американские чиновники". "Прошлым летом (...) российские военно-транспортные самолеты приземлились в провинции Кабо-Дельгадо в северной части Мозамбика, и, по словам американских чиновников, там было дислоцировано около 160 человек, принадлежащих к группе Вагнера, российскому частному военному подрядчику. Правительство Мозамбика наняло российских наемников, чтобы помочь осаждаемым местным силам безопасности в борьбе с повстанцами, которые утверждают, что связаны с "Исламским государством"*. По данным американских чиновников, по меньшей мере, 7 российских военнослужащих были убиты в ходе операций, что подчеркивает риски, с которыми сталкиваются наемные военные", - отмечается в статье. "Сергей Суханкин, сотрудник Джеймстаунского фонда в Вашингтоне, который изучает миссии российских наемников в Африке, считает, что силы группы Вагнера были плохо подготовлены к борьбе с местными джихадистами. "Налицо нулевое понимание местной среды (...)", - сказал Суханкин на конференции фонда в прошлом месяце. "Кремль опровергает информацию о каких бы то ни было военных действиях России в Мозамбике. Но американские чиновники говорят, что мотивация Москвы там не ограничивается лишь договором о безопасности. "Участие российских военных и использование частных военных подрядчиков в Мозамбике призвано усилить российское влияние на юге Африки и обеспечить россиянам доступ к природным ресурсам Мозамбика, включая природный газ, уголь и нефть", - отметила контр-адмирал Хайди Берг, директор по разведке Africom, в интервью, которая давала в своей штаб-квартире в Штутгарте в Германии". "Российское военное присутствие в Мозамбике вписывается в ширящийся паттерн российского влияния в сфере безопасности на всем континенте", - пишет The New Yotk Times, напоминая, что "в ЦАР россиянин был назначен советником президента по национальной безопасности и правительство продает права на добычу золота и алмазов за малую часть их стоимости, чтобы нанимать инструкторов и покупать оружие у Москвы. Пять стран Африки к югу от Сахары - Мали, Нигер, Чад, Буркина-Фасо и Мавритания - обратились к Москве в 2018 году с призывом помочь их перегруженным вооруженным силам и службам безопасности бороться с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*. "(...) Тем не менее, несмотря на растущую вовлеченность России, американские чиновники указывают, что имеется мало признаков того, что Москва помогает африканским странам противостоять террористическим угрозам. "Помимо продажи оружия ради собственной экономической выгоды, Китай и Россия не предпринимают больших усилий, чтобы помочь противодействовать экстремистским группировкам, пытающимся лишить африканцев их будущего", - заявил в этом месяце журналистам бригадный генерал Грегори Хэдфилд, заместитель директора по разведке Africom, во время телефонной конференции. ____________________________________________________ *Эта террористическая организация запрещена в РФ Источник: The New York Times