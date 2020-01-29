Бундесвер плохо обеспечен, но нехватка денег больше не является его главной проблемой

Во вторник спецуполномоченный бундестага по вооруженным силам Ханс-Петер Бартельс представил свой ежегодный доклад и резюмировал недостатки немецких вооруженных сил, сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. "Как и в предыдущие годы, доклад выставляет не в лучшем свете ответственных лиц министерства обороны ФРГ: исправность боевых систем находится на таком же низком уровне, как и в предыдущие годы, сохраняется гнетущая проблема пополнения армии, а для бундесвера в целом характерна "заметно низкая боеготовность", - передает журналист Йонас Херманн.

"Признаков перемен, которые анонсировала бывшая министр обороны Урсула фон дер Ляйен, немного, указал Бартельс. У бундесвера по-прежнему слишком мало персонала и материальных средств - но слишком много бюрократии. Так Бартельс обозначил новую главную проблему. В последние годы зачастую создавалось впечатление, что вооруженным силам не хватает в первую очередь денег. Но теперь это, кажется, не самая насущная проблема. Так, в прошлом году не удалось потратить 1,1 млрд евро, так как затянулись крупные проекты в сфере вооружения. Вопросом о том, почему эту сумму потом срочно не инвестировали в другие необходимые закупки, задается, вероятно, не только Бартельс. По его оценке, бундесвер по-прежнему нуждается в увеличении финансирования, однако без внутренней реформы перемены в любом случае потерпят неудачу".

"В своем докладе Бартельс описывает бюрократию в закупках бундесвера как дисфункциональную систему. Он критикует, что простое снаряжение, например, рюкзаки и сапоги, закупаются слишком трудоемким способом. Причиной этого является сильно бюрократизированная процедура, в рамках которой все элементы снаряжения должны быть приведены в точное соответствие с потребностями бундесвера".

"В ответ на запрос Neue Zürcher Zeitung Бартельс подтвердил, что некоторые солдаты финансируют часть снаряжения из собственного кармана. Это касается как солдат, участвующих в операциях за рубежом, так и тех, кто служат внутри страны. Бундесвер оснащен не полностью, поэтому постоянно возникает дефицит предметов снаряжения, например, сапогов, жилетов или защитной одежды. Некоторые солдаты также недовольны их качеством и предпочитают приобретать снаряжение самостоятельно. Бартельс рассказал об одном рядовом мотопехоты, показавшем ему свое снаряжение, которое он купил себе за 3 тыс. евро", - говорится в статье.

"Подобные комические ситуации, вероятно, отталкивают молодое поколение, которое необходимо бундесверу, чтобы справиться со своими задачами в НАТО и двенадцатью зарубежными операциями. Несмотря на многочисленные кампании в соцсетях, вооруженные силы, очевидно, не привлекательны для соискателей. Количество вновь поступивших на службу солдат находится на минимальном уровне за все время".

"Плохие новости были у Бартельса и касательно другой проблемы, подрывающей репутацию вооруженных сил. Он сообщил о 45 солдатах, уволенных из бундесвера из-за ультраправых взглядов. За последний отчетный год Службой военной контрразведки (MAD) было проверено 363 подозрительных случая. Их количество участилось в рядах элитного подразделения спецназначения (KSK). Хотя в него входит только около 1100 солдат, там было зарегистрировано около 20 подозрительных случаев. Если сравнить это подразделение с остальными, то количество подозрительных случаев в нем примерно в пять раз превышает показатели по остальной части бундесвера, сказал президент Службы военной контрразведки Кристоф Грамм в интервью изданию Welt am Sonntag. В связи с этим ряды KSK уже покинул целый ряд лиц". Впрочем, отмечает издание, учитывая, что в бундесвере служат около 183 тыс. солдат, количество подозрительных случаев относительно невелико.

"Бундесвер уже много лет пребывает в безнадежном состоянии (...)", - указывает издание. "Говорят, новая министр обороны пользуется большей популярностью, чем фон дер Ляйен. Однако если в состоянии бундесвера ничего не изменится, симпатии к ней могут быстро улетучатся", - заключает Neue Zürcher Zeitung.