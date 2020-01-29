План Трампа по Ближнему Востоку не принесет мира

"Сделка века" Дональда Трампа однобоко учитывает интересы Израиля, а требования палестинцев едва ли принимаются во внимание. Также и обещанное палестинское государство имеет очень ограниченный суверенитет", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Трамп наконец-то представил свою "сделку века", но о плане мирного урегулирования не может идти речи, - отмечает журналистка Андреа Шпалингер. - Такой план предполагал бы, что оба враждующих лагеря договорились о политическом решении конфликта или, по крайней мере, приблизились бы к таковому. Но сделка, вопреки обещаниям, не основывается на взаимных компромиссах. Трамп использовал хорошие отношения с Биньямином Нетаньяху не для того, чтобы добиться уступок со стороны израильского премьер-министра. Он скорее однобоко перенял его позиции и едва ли учел требования палестинцев".

"Во время совместной презентации плана с Нетаньяху вечером во вторник многое осталось неясным, а Трамп неоднократно противоречил сам себе в важных вопросах, - указывает издание. - Тем не менее, стало ясно: несмотря на хвастливые заявления, соглашение, разработанное посредником и зятем Трампа Джаредом Кушнером, во многом закрепляет сегодняшнее положение вещей. Так, был подтвержден статус Иерусалима как неделимой столицы Израиля, а палестинцам обещано лишь символическое присутствие в восточной части города. Хотя Израиль и должен приостановить строительство поселений, существующие еврейские поселения на Западном берегу Иордана одновременно должны быть признаны его территорией, также должна быть аннексирована Иорданская долина".

"Хотя за палестинцами и признается право создания собственного государства на остальной территории на Западном берегу Иордана и в секторе Газа, а Трамп во время своей пресс-конференции неоднократно использовал слова "решение для двух государств", суверенитет такого палестинского государства был бы крайне ограниченным. За пограничный контроль и безопасность по-прежнему отвечал бы Израиль. Палестинской администрации пришлось бы признать Израиль и разоружить более радикальные группировки, например, Хамас. Соглашение также не предусматривает возвращения палестинских беженцев".

"Одним словом, израильтянам достаются все куски пирога, а палестинцам - пара крошек. Какой мотив должен быть у последних, чтобы согласиться на такую сделку, неясно", - констатирует издание.

"План не принесет мира. Наоборот. Он вызовет новую напряженность и может даже привести к повторной вспышке интифады. Палестинская администрация уже пригрозила приостановлением сотрудничества в сфере безопасности. Других мирных средств оказания давления у нее нет. Вопреки утверждению Трампа, соседние арабские страны, прежде всего Иордания, вряд ли поддержат такое одностороннее решение".

"Выбранное время, то есть презентация плана по Ближнему Востоку незадолго до парламентских выборов в Израиле, которые пройдут в начале марта, заставляет предположить, что Трамп со своей напыщенно представленной инициативой скорее имеет целью не достижение мира на Ближнем Востоке, а переизбрание своего "друга" Нетаньяху. (...) План по мирному урегулированию, исполняющий самые заветные мечты израильских правых, может сыграть решающую роль для получения власти", - заключает Neue Zürcher Zeitung.