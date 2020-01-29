Что старые обычаи дефлорации говорят о нас (и о девственности)

"Оставаться девственницей до брака не всегда являлось обязательным предписанием: существуют описания обычаев "лишения невинности третьим лицом", которые проливают свет на наше отношение к женской "чистоте", - пишет журналистка Дафне Лепортуа в издании Slate.fr.

"Было время, когда муж не считал преимуществом или гарантией будущего счастья то, что это он лишил свою жену невинности. Об этом свидетельствуют все обычаи лишения невинности третьим лицом", - писала в 1968 году в статье "Мужское состояние" Катрин Валабрег, соучредительница французского движения по планированию семьи. И перечисляла различные способы "принесения в жертву невинности " девочек у вавилонян, когда они должны были "впервые в храме их богини-покровительницы переспать с незнакомцем; иногда эту задачу брали на себя жрецы". (...) "В других местах обязаны были лишить невинности девушек вожди племен, либо это действие совершалось вручную перед женихом родителями, братом или любым другим членом семьи, с которым у невесты впоследствии не будет никаких сексуальных отношений". Поэтому потерять девственность и предложить ее мужу в первую брачную ночь было далеко не повсеместно распространенным рецептом, восходящим к Мафусаилу", - говорится в статье.

"Проблема в том, что "люди, которые практиковали эти обычаи, не говорят об этом; по крайней мере, такие тексты до нас не дошли ", - уточняет Жан Клод Болонь, специалист по истории нравов и, в частности, автор "Истории любовного завоевания. От античности до наших дней" (издательство Seuil, 2007), а также "Истории пары" (издательство Perrin, 2016). Результат: "У нас всегда есть только взгляд со стороны".

"(...) В античном Риме, напоминает историк Виржини Жирод, автор книги "Женщины и секс в древнем Риме" (изд. Tallandier 2013 г.) утверждение о том, что молодых девушек лишали невинности в храмах Вавилона или в других местах Месопотамии, не совсем верно. Речь шла скорее о "священной проституции" - и опять же историки разделились во мнениях по этому вопросу. "На древнем Востоке были бы жрицы, называемые "иеродулями", чья работа заключалась в том, чтобы практиковать эту священную проституцию; женщины также иногда приходили заниматься проституцией в знак преклонения перед богиней Иштар", - уточняет специалист по истории женщин и сексуальности.

"(...) Тогда акцент делался не на лишении невинности или отказе от девственности в пользу богини", - подтверждает Жан Клод Болонь. Согласно комментаторам греческой античности, оправданием этой повторяющейся практики проституции оказывалось... составление приданого и, следовательно, возникала возможность в долгосрочной перспективе самой выбрать себе супруга - этот факт удивлял древних летописцев", - отмечает издание.

"(...) Проанализировать прошлые описания лишения невинности посторонним человеком можно сквозь призму ощущения, что девственность стоит на вершине моральной иерархии (и в основе общества). Возьмем рассказы путешественников и исследователей, таких как Марко Поло или Жан де Мандевиль. Первый рассказывает о тибетских обычаях, согласно которым существовал такой страх перед лишением невинности, что это предлагали сделать случайному знакомому; взамен женщины получали украшение, которое являлось не оплатой, а доказательством лишения невинности. Факт остается фактом, напоминает Жан-Клод Болонь, женщины, у которых было больше всего украшений, являлись самыми желанными...", - говорится в статье.

"(...) Врач и сексолог XVII века Николя Венетт говорил, что в ту пору существовало стремление лишить девственности молодых девушек до вступления в брак, "это как когда мы просим слесаря сначала разработать пружины нового замка, прежде чем он нам его принесет, чтобы избежать трудностей с его использованием в первый день", и это не для удовольствия, а с "поколенческой" точки зрения, - поясняет Жан-Клод Болонью. "Он считал, что узость влагалища некоторых женщин может стать препятствием для рождения потомства, и поэтому необходимо физиологически подготовить ее к сожительству. Согласно его интерпретации, подготовители обеспечивали возможность для того, чтобы женщина была в состоянии принять мужчину и иметь детей".

"(...) По сути, каждый раз, когда мы вытаскиваем на свет эти обычаи лишения девственности, мы сталкиваемся с пристрастным подходом: они предоставляют девственности особый статус, считая ее важнейшим переходом от детства к взрослой жизни. И, будь девственность в конечном счете предоставлена супругу в буржуазном браке или третьему лицу (слуге, жрецу, вождю племени, должностному лицу, иностранному путешественнику...), в соответствии с кодифицированным использованием, она прежде всего является признаком того, что женская сексуальность веками вписывалась в гетеронормативные и фаллоцентрические сексуальные рамки", - резюмирует Дафне Лепортуа.