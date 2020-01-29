Вакцина от коронавируса: гонка со временем

"Новый возбудитель труднее поддается локализации в сравнении с аналогичными вирусами. Поэтому важным является создание вакцины. Однако большой вопрос состоит в том, не появится ли она слишком поздно", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Новым коронавирусом заражается все большее количество человек, и вопрос о возможной вакцине становится все более насущным. Вчера стало известно о случаях передачи вируса от человека к человеку за пределами Китая. Подтверждены несколько случаев в Японии, Вьетнаме и Германии", - сообщают авторы статьи Александра Бем и Анке Фоссгрин.

"На настоящий момент Глобальная коалиция по созданию новых вакцин Cepi вложила в общей сложности 12,5 млн долларов в три проекта, в рамках которых исследователи готовы в ускоренном порядке разработать вакцину от 2019-nCoV. В "гонке" участвуют ученые из австралийского Университета Квинсленда, а также две американские биотехнологические компании Inovio и Moderna. Задействован также американский Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID)", - говорится в статье.

"Создать вакцину в течение нужного срока - это непростая задача. Хотя в последние годы достижения в медицине и ускорили данный процесс, а команды ученых, используя генную инженерию, обещают представить первые препараты через несколько месяцев, готовые вакцины должны прроходить строгое тестирование для гарантии их безопасности", - отмечает издание.

При этом необходимость максимально быстрого создания вакцины проявилась во время вспышек опасных вирусных заболеваний в прошлые годы. Так, во время эпидемии лихорадки Эбола ВОЗ в ускоренном порядке допустила вакцину, сыгравшую решающую роль в предотвращении большего количества смертей.

"Как быстро удастся получить разрешение на вакцину от нового вируса, покажут ближайшие недели. Первые шаги в этом направлении обнадеживают. В пятницу 10 января китайские исследователи опубликовали информацию о последовательности генов нового вируса в общедоступной базе данных. Уже в субботу исследователи NIAID взялись за изучение этой информации для разработки плана создания вакцины. В понедельник были отданы поручения о начале работы трех команд".

"Согласно научному журналу Science, две американские команды ученых уже через месяц намерены представить новые препараты, которые они смогут протестировать в опытах на животных. Как у Inovio, так и у Moderna есть определенное преимущество, так как у них в разработке уже есть вакцины, которые должны были помочь против MERS, ближневосточного респираторного синдрома. Так как MERS также вызывается коронавирусом, хотя и другого типа, ученые надеются, что разработка новой вакцины будет продвигаться быстро. Впрочем, ни одна из вакцин, в том числе против MERS, пока не готова для клинического использования".

"В семейство коронавирусов входит большое количество вирусов. "Безобидные варианты есть и в Европе, они вызывают около 5% простудных заболеваний", - говорит Фолькер Тиль, вирусолог Бернского университета. Однако перенесенное простудное заболевание, вызванное коронавирусом, не защищает от нового вируса 2019-nCoV. Семейство коронавирусов подразделяется на четыре группы. При этом SARS, MERS и новый вирус относятся к одной группе, однако SARS и новый 2019-nCoV имеют между собой больше сходства, чем новый возбудитель и MERS. Геном нового вируса совпадает с геномом SARS примерно на 80%, но новый вирус вызывает менее тяжелые заболевания, чем вирус SARS", - пишет издание.

"Большой вопрос заключается в том, не появится ли вакцина слишком поздно. (...) "Много времени занимают последующие испытания безопасности и эффективности", - говорит Тиль. Эпидемия SARS закончилась в 2002-2003 годах спустя примерно полгода после того, как начали действовать профилактические меры".

"Впрочем, у нового вируса есть весомое отличие. Вирусом SARS можно было заразиться только от человека, который уже имел определенные симптомы. Как показывает случай заражения в Германии, вирус 2019-nCoV, вероятно, ведет себя иначе. Эксперты уже предположили, что заразиться, как, например, при гриппе или кори, можно уже до того, как человек заболеет сам. Это усложняет локализацию эпидемии".

"В случае с MERS эффективной оказалась комбинация активного вещества рибавирина, применяемого против гепатита С, и интерферона. В случае с SARS успешной могла быть комбинация лопинавира и ритонавира, действующих против ВИЧ. Эти препараты сейчас тестируются в начатом в сжатые сроки клиническом исследовании вируса 2019-nCoV".

"Как будет развиваться текущая вспышка заболевания, покажут ближайшие недели. "Причины для паники нет", - говорит Тиль. Вирусолог также не считает, что вирус может измениться и стать опаснее. "Как правило, при подобной динамике заболевания вирусы ослабевают", - говорит он. Для вирусов, по его словам, бессмысленно убивать своего хозяина", - передает Tages-Anzeiger.