Секс, допинг и биатлон

"Доклад о коррумпированном руководстве Международного союза биатлонистов наглядно показывает, как легко можно совмещать личные интересы и обязанности должностного лица. Жертвой становятся честные соревнования", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Поездки на охоту с последующей доставкой трофеев, портфель, заполненный долларовыми купюрами, услуги различных проституток: в лице Андерса Бессеберга, президента Международного союза биатлонистов (IBU) из Норвегии, кукловоды российского допинга нашли настолько коррумпированного и сговорчивого партнера по сокрытию допинга и лишению смысла спортивных санкций, что комиссия по расследованию, занимавшаяся этим два года, освещает все начистоту", - отмечают журналисты Кристоф Бекер и Михаэль Райнш.

"В первом предложении своего доклада, опубликованного в этот четверг, она представляет IBU и спортивному миру "доказательства систематически коррумпированного и неэтичного поведения на самой верхушке IBU в течение десятилетия". Представляется, что у Бессеберга "не было никакого понимания этических ценностей и настоящей заинтересованности в защите спорта от обмана", - передает издание.

"На 220 страницах доклада расследователи показывают, как легко можно оставить за бортом чистоту спортивного соревнования, чтобы превосходно совмещать обязанности и преимущества должностного лица с личными интересами. В первую очередь Бессеберга интересовали охота и секс с молодыми женщинами. Россияне, как подробно описывается в докладе, предлагали ему и то, и другое. Поэтому Бессеберг стремился в Россию, с кубками мира и чемпионатами".

"Александр Тихонов, сильная рука российского биатлона, мог говорить: "Бессеберг - наш человек". В частности, его человек. Ведь Тихонов мог оставаться первым вице-президентом IBU, несмотря на то, что после побега в Зальцбург, где располагается штаб-квартира союза, на родине он был осужден (и поспешно помилован) за участие в сговоре с целью убийства; несмотря на то, что о российском допинге в биатлоне было известно уже с 2008 года. И несмотря на то, что один российский атлет сказал члену исполкома IBU Джиму Каррабре: "Нас вы не поймаете". Не было предпринято практически ничего. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) годами не имело возможности ознакомиться с анализами крови российских атлетов, по которым должны были быть обнаружены отклонения от нормы, так как генеральный секретарь Николь Реш берегла их, как секретную информацию, и в конечном счете передала под покровительство россиян", - говорится в статье.

"Это произошло, когда был раскрыт государственный допинг, который способствовал победам российских биатлонистов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, - указывает издание. - Бессеберг затягивал и откладывал расследование, ориентируясь при этом на верхушку Международного Олимпийского комитета (МОК). В докладе приводятся слова адвоката Штефана Нетцле, который в 2016 и 2017 годах по поручению IBU расследовал причастность российских биатлонистов к государственному допингу: "Тогда пришел Томас Бах и сказал: "Не торопитесь. Мы не хотим коллективного наказания". Это была позиция, к которой склонялся Бессеберг".

"Президент союза и его соратники заклеймили ключевого свидетеля расследования Григория Родченкова, бывшего руководителя лаборатории в Москве, как лжеца и фантазера; описывали Ричарда Макларена, которому WADA дважды поручало расследовать обвинения, как простодушного глупца и утверждали, что даже причастность к обману российского министерства спорта и российской контрольной лаборатории не доказывает, что российский союз биатлонистов и его спортсмены сознательно участвовали в этом. Спортсменам якобы делали инъекции ЭПО и стероидов так, что они этого не замечали. Выводы комиссий и следователей ничего не значили, лишь положительный тест мог доказать допинг. Несмотря на то, что санкции это исключали, Бессеберг позаботился о том, чтобы чемпионат мира 2021 года прошел в Тюмени в Сибири. Теперь он перенесен в Словению".

"На вопросы норвежской полиции о том, почему он снимал очень мало денег со своего счета, Бессеберг заявлял, что он живет на деньги, получаемые с его должностей в IBU, в совете учредителей WADA, работу которого он подорвал российским делом, в МОК, где он был членом комиссии по зимним играм в Пекине в 2022 году. МОК указал в этой связи, что он с 2012 года не выплачивает дневные ставки наличными. От россиян Бессеберг получал доллары стопками в портфеле. Свидетели расходятся во мнении о том, помещалось ли туда 200 тыс., 300 тыс. или даже 400 тыс. долларов".

"(...) Также и расположения Николь Реш добивался человек из России, называемый в докладе "Человек B". Она, согласно докладу, приняла приглашение полететь в Нью-Йорк. С другой стороны, шкатулку с драгоценностями, которую ей подарил Тихонов, она, не открывая, передала своему руководителю Бессебергу. Тот не предпринял ничего", - отмечает издание.

"Комиссии представляются убедительными признаки того, что под управлением господина Бессеберга IBU обманывал чистых спортсменов, пренебрегал их правом на чистый спорт и не защищал его, - говорится в докладе. - Когда некоторые из них открыто высказывали свое мнение, он пытался их игнорировать, принижал их и отклонял их попытки обеспечить прозрачность и ответственность в их спорте. Поэтому очень важно, чтобы эти биатлонисты увидели, что он был привлечен к ответу за свои деяния", - передает Frankfurter Allgemeine.