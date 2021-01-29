"Из ошибочного анализа вытекает плохая политика" в отношении России

"Боюсь, что Financial Times (как и многие другие) снова сильно ошибается в отношении России. Обозреватель издания Гидеон Рахман, по крайней мере, с февраля 2012 года ("Под Путиным затрещал лед", 7 февраля 2012 года) до своей последней статьи ("Алексей Навальный - реальная угроза для Владимира Путина" , 26 января 2021 года) регулярно ожидает скоропостижной кончины путинского режима. В некоторых вещах Рахман прав. Алексей Навальный - хороший и смелый человек, и масштабы демонстраций на прошлой неделе стали неприятным сюрпризом для Кремля. Но мы все это видели раньше, а господин Путин до сих пор на месте. Почему?" - задается вопросом в письме в редакцию Financial Times сэр Энтони Брентон, британский дипломат и бывший посол Великобритании в России.

"Хотя нам это трудно понять, факт остается фактом: 100 тыс. человек на улицах России не перевешивают 60% населения России, которые даже во время рецессии и пандемии предпочитают режим, который они имеют, любому, который обычно зловещая история может породить ему на смену", - пишет он.

"А из ошибочного анализа вытекает плохая политика, - полагает Брентон. - Утверждение в редакционной статье ("Западу нужна стратегия, чтобы противостоять тюремному заключению Алексея Навального", 27 января 2021 года) о том, что "многое будет зависеть от того, призовут ли западные лидеры Россию к ответственности", совершенно неверно. Путин считает, что Запад злонамеренно настроен повергнуть и его, и Россию. Он в течение десятилетия непреклонно противостоял давлению Запада. Он и его окружение посчитали бы фатальным признанием своей слабости уступить хотя бы дюйм, когда они разбираются с вызовом Навального".

По мнению автора, "еще один раунд западных санкций возымел бы всего три эффекта" : "(...) усилил бы уже распространяемую режимом историю о том, что Навальный - орудие в руках Запада, (...) укрепил бы менталитет, согласно которому Россия это крепость, который сплотил большинство россиян, элиту и (что особенно важно) службы безопасности за их президентом. И ускорил бы переход России на гостеприимную орбиту Китая".