29 января 2021 г. Мэри Дежевски | The Independent Может показаться, что мы снова в СССР, но в России с 1980-х годов изменилось многое "Стоит закрыть глаза, и может показаться, что ты едва ли не вернулся на последние этапы холодной войны", - пишет на страницах The Independent обозреватель Мэри Дежевски. "Новый президент США провел первые телефонные переговоры с правителем Кремля, в которых говорил о "решительных действиях в защиту национальных интересов США" в ходе разговора, который Кремль охарактеризовал как "деловой и откровенный". Ухватившись за одну из немногих областей, где две страны все еще говорят на одном языке, они выразили заинтересованность в дальнейшем контроле над ядерными вооружениями и договорились продлить последнее сохранившееся соглашение времен холодной войны (...). Тем временем министр иностранных дел России пытается использовать то, что может быть новым климатом в отношениях между сверхдержавами, подхватывая палестинское предложение о проведении весной или летом международной конференции по Ближнему Востоку. И снова на повестке дня права человека на фоне того, как Москва и Запад схлестнулись вербально по поводу судьбы известного диссидента, жена-активистка которого теперь возглавляет его борьбу. Полиция избивает и задерживает протестующих, проводит рейды в квартирах и находит причины удерживать самого диссидента под замком. Европа осторожно пытается сохранить диалог между Востоком и Западом открытым вопреки суждениям ястребов по ту сторону Атлантики", - описывает ситуацию Дежевски. (...) "Однако если присмотреться повнимательнее, то само сходство, эти отголоски прошлого иллюстрируют, как много изменилось за последние 35 лет или около того", - указывает она. "Может показаться, что Вашингтон и Москва возвращаются к старому резервному режиму контроля над вооружениями как к константе, за которую нужно держаться во времена неопределенности, но время, когда эти две столицы могли утверждать, что они диктуют безопасность мира, прошло. Если и есть две державы, схлестнувшиеся в чем-то, напоминающем глобальное соперничество прошлого, то это США и Китай. Неясно, существует ли это бинарное соревнование вообще, по крайней мере, в данный момент: в настоящее время мы можем быть ближе к московской идее "многополярного" мира, в котором США, ЕС, Китай, Индия и, да, Россия представляют разные силы в мире, где экономика может играть столь же важную роль в международном отношения как безопасность", - говорится в статье. "И контроль над ядерными вооружениями не является альфой и омегой безопасности, как это было в те дни. Продление договора СНВ-III может немного укрепить доверие, но любые новые соглашения о безопасности будут мало что значить, если в них не будет участвовать Китай. Также следует задаться вопросом, действительно ли ядерное оружие - учитывая, кибероружие, дроны и "умное" оружие, разрабатываемое США и Россией - является тем, о чем должен быть контроль над вооружениями сейчас". "План Сергея Лаврова вернуть Ближний Восток в международную повестку дня на основе израильско-палестинских переговоров и "решения о двух государствах", также имеет отчетливо винтажный оттенок, - полагает обозреватель. - Баланс в регионе изменился (...). Большинство арабских государств сейчас де-факто признали государство Израиль. Арабская весна оставила после себя больше нестабильности, чем демократии, изменив при этом баланс сил. После своего вмешательства в Сирию Россия восстановила свои позиции в регионе, хотя бы в качестве посредника. Иран - сила, с которой нужно считаться. Турция все больше и больше похожа на аномалию в НАТО. Теперь, будучи самодостаточными в области энергетики, США меньше нуждаются в том, чтобы относиться к этому региону как к жизненно важному для своих интересов. В регион пробивается Китай. Израильско-палестинское соглашение положило бы конец старым делам, но оно больше не выглядит ключевым для других изменений". "Также мы не находимся на знакомой территории и в самой России. Вашингтон и Лондон могут осуждать Кремль за то, как он обращается с активистом по борьбе с коррупцией Алексеем Навальным (...), но путинская Россия - это не Советский Союз. Ученый-ядерщик и правозащитник Андрей Сахаров был сослан в "закрытый" город Горький (которому ныне возвращено его досоветское название Нижний Новгород и он полностью открыт для мира). Протесты в его поддержку преимущественно пресекались до того, как могли начаться. Сахаров был фактически отрезан от мира (...). Подобно Сахарову, Навальному, возможно, повезло иметь сильную, умеющую хорошо выражать свои мысли и готовую к борьбе супругу. Но в то время, как Елене Боннэр приходилось полагаться в основном на иностранных журналистов, чтобы его месседж был услышан, у Навальных есть преимущество социальных сетей (...), - пишет Дежевски. "Если Кремль не отключит Интернет - а пока он остановился на выборочном мониторинге - Навального не заставят замолчать. В событиях, которые привели к его медицинской эвакуации в Германию, много неясного, но его голос все же был услышан. Он был пионером политики в интернете, и у него есть команды по всей России, которые сохранят его "виртуальное" присутствие, даже если бы его заставили "исчезнуть", - добавляет она. "Перспективы Навального свергнуть нынешний порядок в России не следует преувеличивать. Он более стабилен, чем может показаться, и, возможно, Навальный - не тот, кто принесет изменения; его поддержка до недавнего времени измерялась однозначными числами. Но толпы, которые он смог собрать в прошлые выходные по всей России, и его популярность среди молодого, первого полностью постсоветского поколения, должны заставить Кремль задуматься и могут стать предвестником новой России", - указывает обозреватель. "Как и в 1980-е, между США и Европой, в широком смысле, существует раскол в том, как вести себя с Россией. Джо Байден, как это ожидается от большинства только что вступивших в должность президентов США, придерживается жесткой линии. Верховный представитель ЕС Жозеп Боррелль, напротив, на этой неделе настаивал на том, что его запланированная на февраль поездка в Россию в силе, несмотря на заключение Навального в тюрьму (...)". Обсуждения же политики в отношении России, которые намечены в Совете ЕС на март, могут предвещать уход политики ЕС от в целом жесткого подхода, который преобладал с тех пор, как Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году", предполагает автор публикации, и одна из причин тому - то, что "(...) Франция, Германия и Италия в последнее время заговорили о попытках вывести Россию из изоляции, опасаясь, что может наступить время, когда гарантии безопасности со стороны США больше не будет". "(...) Несмотря на все внешнее сходство, мир сильно изменился с 1980-х - и Россия изменилась больше, чем большинство других. Держаться за старые предположения и не признавать этого изменения было бы огромной, даже исторической ошибкой", - заключает Мэри Дежевски. Источник: The Independent