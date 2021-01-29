Российская молодежь заявляет, что ей все надоело и она хочет перемен

"В минувшую субботу десятки тысяч россиян мобилизовались и вышли на митинг за освобождения Алексея Навального, ставшего символом протестного движения, которое все больше воспламеняет молодежь", - пишет Le Figaro.

"22 января московскому школьнику Саше исполнилось 15 лет. (...) Этот ученик восьмого класса с красивыми чертами лица и очень короткими волосами пишет много сообщений в социальных сетях. Его активизм начался в 2019 году с поддержки многих людей, арестованных после летних мобилизаций в Москве. Через два дня после митингов в минувшую субботу, которые сотрясли всю Россию, он поясняет Le Figaro: "Когда я вижу, что происходит в моей стране, я не могу сидеть и ничего не делать. Мы живем в XXI веке, но у меня такое впечатление, что мы вернулись в советские времена".

"23 января он впервые вышел на митинг, запрещенный властями. Рядом с ним находился его отец. "Мне повезло, что за мной стоит вся моя семья. Конечно, она волнуется, но поддерживает меня".

"Иначе обстоят дела у 21-летней Анастасии, родители которой совершенно не разделяют ее взгляды. Девушка работает в маркетинговой компании, но в свободное время активно борется за права женщин", - пишет автор публикации Эстель Леврес. "Они совершенно не понимают мою позицию, - рассказывает Анастастия. - Они очень боятся перемен и говорят, что Путин принес им стабильность. У тебя есть что поесть, во что одеться. Что еще тебе нужно? - твердят они мне. Но мне этого мало. Я хочу иметь возможность выбирать тех, кто управляет страной, я хочу иметь возможность самовыражаться".

"По мнению социолога Эллы Панеях, такой разрыв между поколениями "в значительной степени усиливается между теми, для кого основным источником информации является телевидение, и теми, кто получает информацию по другим каналам. Первые гораздо больше подвержены пропаганде властей и гораздо более политически пассивны", подчеркивает она. В этом контексте важную роль играют социальные сети, "они позволяют очень быстро обмениваться информацией и их трудно подвергнуть цензуре".

"На прошлой неделе призыв к митингу за освобождения Алексея Навального активно транслировался в социальных сетях, особенно в TikTok и Instagram, которые популярны среди молодежи. (...) Но в среду Кремль, ссылаясь на действия по защите несовершеннолетних, объявил, что намерен ввести санкции в отношении социальных сетей, транслирующих сообщения молодых людей, призывающих к демонстрациям", - говорится в статье.

"(...) Фактически многие из тех, кто нарушил запрет властей, вышли на улицы впервые, по данным опроса, проведенного на Пушкинской площади во время митинга, такие участники составляли 42%. "Это исключительно высокая цифра. Обычно их около 20%", - заявляет Элла Панеях. По мнению социолога, эта цифра показывает, что профиль демонстрантов стал более разнообразным по сравнению с митингами 2019 года. "Это уже не просто люди из высших социальных слоев, а люди более простые, менее образованные. Наблюдается также то, что мобилизация усилилась в средних городах, она больше не концентрируется в очень больших городах. Поведение меняется во всех слоях общества, люди по-разному информируются, однако власти не осознали эти изменения", - добавляет она. "Помимо освобождения Навального, многие демонстранты пришли, чтобы выразить то, как им надоела несправедливость, и свое презрение к властям", - пишет Le Figaro.

"(...) Несмотря на риск и страх, Анастасия вновь выйдет на улицы в следующее воскресенье. "Предыдущее поколение ничего не сделало для перемен, мое поколение должно что-то делать, даже если это сложно", - заявляет она.