Депортированы из рая

"Они нарушают визовые правила и связанные с коронавирусом ограничения. Звезды соцсетей вызвали злость местных жителей тем, что романтизировали остров Бали как рай, который не имеет ничего общего с реальностью", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"За три дня до того, как ее посадили в самолет для депортации из Индонезии обратно в Лос-Анджелес, американка Кристен Грей, полная эйфории, писала в Twitter: "Я переехала на Бали с подругой год назад. Наш уровень жизни вырос, при этом расходы на жизнь одновременно стали намного ниже. За свою маленькую квартиру в Лос-Анджелесе я платила 1,3 тыс. долларов США. Здесь за 400 долларов у меня есть деревянный дом".

"В Twitter Грей писала о своей жизни на индонезийском острове Бали, о роскоши, йога-ретритах и о том, что переезд туда кардинально изменил ее жизнь. Совсем недавно Грей приглашала своих подписчиков, несмотря на пандемию, тоже приехать на Бали. И купить ее книгу, "Наш Бали - Ваш Бали".

"Затем, 19 января, мечта о жизни в раю закончилась. Индонезийская полиция задержала Кристен Грей с ее подругой. В четверг на прошлой неделе паре пришлось покинуть страну на самолете в Лос-Анджелес. (...) Власти обвиняют девушек в том, что они нарушили иммиграционные правила, не платили налоги в Индонезии, а их визы были просрочены. А также они распространяли информацию, "которая может смутить общественность", - передает издание.

"Бали, где проживает 4,4 млн человек, исповедующих преимущественно индуизм, является двигателем туризма Индонезии. (...) Половина населения зависит непосредственно от туризма. Сейчас они борются за выживание, выращивают овощи, ловят рыбу, чтобы заработать хотя бы что-то. По данным Агентства Бали по туризму, лишь в период с марта по июль 2020 года остров потерял 2,7 млрд евро доходов в пересчете на европейскую валюту", - говорится в статье.

"Можно было бы подумать, что в такое время твиты иностранных блогеров были бы хорошей рекламой. Однако поведение Кристен Грей вызвало гнев не только властей, но и прежде всего местных жителей Бали. Наверное, именно сейчас, во время коронакризиса, когда неравенство между жителями острова и пафосными "цифровыми кочевниками" проявилось так сильно, как никогда раньше, терпение местного населения подходит к концу", - отмечает Der Spiegel.

"Местные жители обвиняют Грей в том, что она абсолютно не осознает то, как выглядит реальная жизнь на Бали, и сознательно ее скрывает. Бали на протяжении многих лет притягивает западных экспатов, серферов, эмигрантов. Они представляют Бали как остров счастливых. Как говорят многие жители, рай, который они показывают в соцсетях, не имеет ничего общего с реальной жизнью местного населения. Свобода, счастье, жизнь с минимальными затратами, жизнь тех, кто пишут о своих буднях на Бали в Instagram - все это существует за счет тяжелой жизни местных".

"Чтобы для одних жизнь была легкой, беспечной, прекрасной и экзотической, другие вынуждены работать в тяжелейших условиях, - указывает издание. - Цены и стоимость аренды на острове растут, в том числе и для местного населения. Отели строятся там, где раньше находились деревни местных жителей".

Бали, писала Грей, это место, где рады чернокожим и сексуальным меньшинствам. Это вызвало споры среди индонезийцев. "Ведь реальность здесь такова, что однополые браки в консервативной Индонезии запрещены, а ЛГБТ-сообщество постоянно сообщает о серьезной дискриминации".

"Сейчас аккаунт Грей в Twitter закрыт, а ее электронную книгу больше нельзя приобрести".

"На этой неделе Индонезия депортировала еще одного блогера с Бали. Россиянин Сергей Косенко, на которого в Instagram подписаны 4,9 млн человек, устроил вечеринку с 50 гостями и нарушил ограничения, введенные в связи с коронавирусом".

"Местные жители жаловались прежде всего на публикацию, где Косенко на мопеде мчится вместе с девушкой по пирсу в море, - пишет Der Spiegel. - "Я люблю Бали. Мне очень жаль, и я приношу свои извинения", - сказал он позднее".