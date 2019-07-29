Подрывная дипломатия Путина угрожает США

"С тех пор как кандидат Трамп раскритиковал НАТО и поставил под сомнение солидарность США в случае агрессии против какого-либо их союзника, Россия регулярно тестирует силу Североатлантического альянса. Последний по времени боевой подвиг - продажа Турции зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" российского государственного концерна "Алмаз-Антей". Эта сделка, которую на прошлой неделе подтвердил президент Эрдоган, в Соединенных Штатах вызвала негодование и тревогу", - пишет Сириль Бре, преподаватель Парижского института политических исследований, специалист по вопросам обороны в издании Le Huffingtonpost.

"Откуда такое смятение? Количество оружия, о котором идет речь, ограничивается всего четырьмя ЗРК С-400. Кроме того, разве эти ракетные системы не являются оборонительным вооружением? Геополитическая ставка выходит далеко за рамки финансовых и тактических вопросов. Вот уже десять лет как Владимир Путин разрабатывает истинную "дипломатию С-400". Эти высокотехнологичные драгоценности служат не только для того, чтобы обозначить свою территорию (в частности, в Крыму) и успокоить своих союзников (Китай и Сирию), но главным образом для того, чтобы привести в бешенство США. В области противовоздушной обороны соперничество между российскими С-400 "Триумф" и MIM-104 Patriot американского разработчика Raytheon используется для подсчета своих союзников... и для переманивания новых", - указывает эксперт.

"(...) С-400 призваны успокоить опасения союзников о вмешательстве со стороны США. Для традиционных российских друзей обладание этими системами противоракетной обороны означает не только извлечение пользы из технологий, но и получение знака доверия. Союзница России Белоруссия даже получила два ЗРК бесплатно. Аналогичным образом достались эти системы Китаю в 2014 году, в разгар дипломатического медового месяца между Пекином и Москвой", - напоминает автор статьи.

"(...) Высококонкурентная коммерческая политика "Алмаз-Антея" расстраивает альянсы США. Неудивительно то, что исторические союзники России Иран или Алжир заявляют о своей заинтересованности в С-400. Но то, что исторические партнеры США, такие как Саудовская Аравия, Индия и Ирак, говорят о своей готовности приобрести С-400, может изменить положение США в мире. Саудовская Аравия была потребителем Patriot со времен первой войны в Персидском заливе", - отмечает Бре.

"Для США С-400 - это военный, технологический и стратегический вызов. С оперативной точки зрения, С-400 могут снизить глобальное господство Соединенных Штатов в воздушном пространстве. В Сирии, как и в Иране, они способны предотвращать удары, в том числе крылатых ракет "Томагавк". С технологической точки зрения, С-400 воспринимается в мире как более эффективная противовоздушная страховка жизни, чем слишком дорогие системы Patriot: Саудовская Аравия и Ирак заинтересованы в С-400, чтобы с наименьшими затратами ограничить свою технологическую зависимость от Соединенных Штатов. Наконец, коммерческий успех С-400 поднимает реальную геополитическую проблему: сети американских альянсов строятся на закупках оборонного оборудования США, таких как истребители F35", - комментирует эксперт.

"Одним словом, коммерческое соперничество между Raytheon и "Алмаз-Антей" - это дерево, за которым скрывается целый лес: на карту поставлена прочность американских альянсов", - резюмирует Бре.