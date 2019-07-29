Волнующее погружение в мозг убийц

"Американская команда ученых выявила особенности мозга убийц в сравнении с другими заключенными, совершившими тяжкие преступления. Такое открытие поднимает этические и судебные вопросы", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Флоранс Розье.

"(...) Исследование, опубликованное 5 июля в журнале Brain Imaging and Behavior, пролило новый свет на многие щекотливые вопросы", - говорится в статье. "Впервые [мы показываем] существование нарушений мозга, которые отличают убийц от лиц, совершивших насильственную агрессию или ненасильственные антиобщественные действия", - резюмируют авторы из Университета Альбукерке совместно с профессором Жаном Десети из Чикагского университета.

"Исследование проводилось в тюрьмах Нью-Мексико и Висконсина (США). После получения разрешения губернаторов этих штатов и письменного согласия каждого участника авторы исследовали мозг 808 заключенных с помощью мобильного устройства анатомической магнитно-резонансной томографии (МРТ)", - указывает Le Temps.

"Они сравнили три группы мужчин, средний возраст участников составлял 33 или 34 года. Из них 203 человека совершили убийство; 475 совершали другие акты насилия (нападение и умышленное телесное повреждение, вооруженное ограбление, семейное насилие, похищение людей...) и 130 были виновниками преступлений (хранение или оборот наркотиков, вождение под воздействием алкоголя или наркотиков, незаконный оборот оружия, хранение педофильских порнографических материалов, мошенничество, кража, сутенерство...)", - сообщает автор статьи.

"Вердикт: мозг преступников-убийц по сравнению с мозгом двух других групп имел существенный дефицит "серого вещества" (ткани мозга, богатые нейронами). Это наблюдалось во многих областях коры головного мозга, которые играют ключевую роль в принятии решений, поведенческом контроле, регуляции эмоций и торможении импульсивных реакций. Две другие группы заключенных не отличались друг от друга", - поясняет Розье.

"Большая оригинальность этого исследования заключается в том, что среди заключенных убийцы были отделены от лиц, совершивших другие насильственные или менее насильственные действия, - считает Стефан де Брито, исследователь психологии в Университете Бирмингема (Великобритания). - Сила исследования также состоит в размере анализируемой выборки".

"Мы сознательно исключили из нашего анализа заключенных с неврологическими или психическими расстройствами" - подчеркивает Жан Десети еще одну оригинальность исследования.

"Например, те, кто перенес травму головы или у кого была диагностирована шизофрения, не были включены в исследование. Между прочим, имеет смысл устранить слишком распространенную путаницу между шизофренией и переходом к преступным деянием", - говорится в статье.

" (...) Это "очень интересное" исследование несет два важных месседжа, считает Матье Лакамбр, психиатр из университетской больницы Монпелье. "Во-первых, нет "области мозга, определяющей склонность к убийству", так же как нет "гена преступления". Однако это исследование раскрывает в мозгу убийц нарушения, которые затрагивают важные цепи в управлении социальными взаимодействиями и в контроле эмоций и действий", - пишет Le Temps.

"Кроме того, подчеркивает психиатр, "наблюдаемый здесь дефицит серого вещества подобен тому, который обнаруживается у людей, ставших жертвами насилия или раннего отсутствия заботы. Будьте осторожны, предостерегает он от возможного злоупотребления подобным сопоставлением. Не может быть и речи о том, чтобы поддаться искушению и с детства идентифицировать и ставить клеймо на людях, предположительно подверженных риску совершения насильственных действий в зрелом возрасте, - передает издание. - "Статистическая связь не означает причинно-следственную связь!" К счастью, далеко не все дети, которые подверглись жестокому обращению или ранней эмоциональной депривации, станут преступниками, это далеко не так!"