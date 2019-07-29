Путин выступает в роли посредника между двумя киргизскими спорщиками

"Под давлением расследования бывший президент Киргизии Атамбаев ищет поддержки России. Он спорит со своим преемником. Кремль пытается предотвратить новую нестабильность в центральноазиатской стране", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

На прошлой неделе Алмазбек Атамбаев встретился с президентом России Владимиром Путиным. "Президенту Путину пришлось играть роль посредника и, как строгому отцу, давать наставления двум наиболее влиятельным на настоящий момент политикам в стране", - отмечает автор статьи Маркус Акерет.

"На первый взгляд, Киргизия кажется наиболее демократической и политически разнообразной страной среди всех центральноазиатских государств, возникших из советского наследия. (...) Две революции со времен обретения независимости в 1991 году и парламентская система, призванная предотвратить автократическое правление, демонстрируют необычные для региона тенденции развития", - говорится в публикации.

Осенью 2017 года Алмазбека Атамбаева сменил на посту президента его преемник Сооронбай Жээнбеков. "То, что задумывалось Атамбаевым как шахматный ход, позволивший бы ему по-прежнему дергать за ниточки в Киргизии, оказалось горьким просчетом, - отмечает Акерет. - Едва вступив в должность, Жээнбеков дал понять, что он не собирается быть марионеткой Атамбаева. За последние полтора года конфликт между двумя политиками обострился настолько, что в июне парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности. В ходе конфронтации произошел и раскол внутри Социал-демократической партии, сооснователем которой был Атамбаев. (...) Вскоре после смены президента против Атамбаева и его многочисленных доверенных лиц было начато расследование". Атамбаева обвиняют в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также в участии в освобождении влиятельного преступника под ложным предлогом.

После потери неприкосновенности Атамбаев позиционирует себя как "народный герой, находящийся под угрозой", пишет издание. Он создал штаб сторонников и до сих пор отказывается давать показания. "По оценке комментаторов, он мог бы избежать грозящего ему уголовного преследования, если бы до этого выступал более сдержанно и меньше вмешивался в дела своего преемника. Но начиная с весны он организовывал демонстрации, выдвигал ультиматумы и пренебрежительно высказывался о Жээнбекове и депутатах", указывает Акерет.

При этом "все удары, кажется, не навредили самоуверенности Атамбаева", отмечает издание, а после встречи в Кремле он, вероятно, и вовсе убедился в своей правоте. "Атамбаев и Путин знают друг друга давно. Этим и объясняется необычная встреча, а также тем, что Россия беспокоится о стабильности в стратегически важной для Москвы стране у Нового шелкового пути Китая", - говорится в статье.

"Путин призвал спорщиков Бишкека проявить сдержанность и сплотиться вокруг действующего руководства страны. Трактовать это как поддержку себя, как сделал это Атамбаев, граничит с дерзостью, - отмечает Neue Zürcher Zeitung. "Недавно Путин встречался и с Жээнбековым. Он хочет предотвратить жаркую осень, которой угрожал Атамбаев. (...) То, что Путину приходится говорить решающее слово, свидетельствует о влиянии России. В Кыргызстане присутствуют российские военные объекты. Россия воспринимается как далекая, но расположенная к киргизам держава и благодаря трудовой миграции и разнообразным культурным и личным связям по-прежнему является фактором власти в стране", - резюмирует издание.