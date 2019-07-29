Почему люди тоскуют по диктатору?

Алексей Денисюк грезит о Советском Союзе и собирает деньги на памятник Сталину в Сибири. С ним встретился корреспондент немецкого издания Der Spiegel Тимофей Нешитов.

41-летний Алексей Денисюк - юрист, главный редактор газеты "Большевистский Серп и Молот", "убежденный в том, что застанет возвращение Советского Союза", повествует журналист.

"В проведенном в марте всероссийском опросе 70% россиян указали, что положительно оценивают роль Сталина в истории. Это исторический максимум, - указывает издание. - В честь Сталина по всей стране снова сооружаются памятники. Согласно некоторым данным, за последние 20 лет было установлено более 130 статуй и мемориальных досок".

"Большинство находятся в маленьких городах вроде Беслана, Ишима или Пензы, многие были построены после аннексии Крыма в 2014 году, когда вновь ожили великороссийские чувства. Два года назад памятник Сталину появился и в Москве, на "Аллее правителей", в одном ряду с Иваном Грозным и Петром Первым", - говорится в статье.

Партии КПРФ, считающей себя наследием Сталина, принадлежит 43 из 450 мест в Госдуме. Это вторая по силе партия в стране, на недавних президентских выборах ее кандидат занял второе место после Владимира Путина.

Однако даже КПРФ является для Алексея Денисюка недостаточно сталинистской. "Мы настоящие большевики", - говорит Денисюк. Он презирает российских политиков, в том числе и мэра Новосибирска, коммуниста, с которым он открывал памятник Сталину 9 мая. "Все остальные хотят каких-то реформ внутри системы. Мы хотим свержения системы", - утверждает Денисюк, руководивший инициативной группой по установке памятника.

"Почитатели Сталина вроде Денисюка были в России всегда, однако десятилетиями они скрывали бюсты и портреты Сталина за занавесками и гардинами. Настроения поменялись, когда к власти пришел Владимир Путин, - отмечает Нешитов. - Путин - не сталинист, он скорее "техник" власти. С одной стороны, он открыл в центре Москвы памятник жертвам сталинизма. С другой, он способствовал развитию сегодняшнего культа Сталина, сделав ежегодный военный парад 9 мая отличительным знаком своего правления".

"Люди вроде Денисюка почитают не того Сталина, который отправил миллионы людей в исправительные лагеря; они восхищаются решительным военачальником, который уберег советскую родину от фашизма. По их мнению, тогда победил не один военный преступник над другим, а добро победило зло".

При этом, продолжает журналист, память о преступлениях Сталина в стране стирается. "Согласно одному из опросов, проведенному прошлой осенью, половина россиян в возрасте от 18 до 24 лет ни разу не слышали о Большом терроре диктатора. "Дети, растущие сегодня в Новосибирске, едва ли могут избежать "встречи" со Сталиным. Мужчины вроде Денисюка несут на демонстрациях его портреты, изображения Сталина висят на заборах. Сталин с трубкой, Сталин с автоматом АК-47, Сталин в боевой позе. Зимой строят Сталина из снега, а верующие рисуют иконы со Сталиным. Дорога от аэропорта в центр Новосибирска ведет мимо поселка Славянка; здесь 25 переулков, и все они названы именем Сталина (...)", - говорится в статье.

"По мнению Денисюка, Сталин создал самое справедливое и передовое государство. Он тоскует по этому времени, которое он знает только из книг. Денисюк знает: тому, кто хочет свергнуть систему, нужны союзники, сторонники и прежде всего молодые кадры. Поэтому он организует всероссийские Skype-конференции со студентами, на которых обсуждаются основы ленинизма и сталинизма", повествует издание. 15-летний Руслан Лаптев - любимый ученик и помощник Денисюка. "Его энтузиазм - доказательство того, что у военного преступника Сталина еще долгие годы будут сторонники", - отмечает автор статьи.

"Руслан желает видеть другую Россию. Он хочет, чтобы в порту Новосибирска снова ходили корабли, чтобы старикам не приходилось просить милостыню перед церквями, чтобы после школы молодежь с радостью работала, а не пьянствовала", - передает издание.

"Руслан показывает на свой мобильный телефон от Samsung и говорит: "Почему у нас нет российских телефонов, российских автомобилей? Путин виноват. Путин превратил Россию в колонию". Многие сталинисты ненавидят Путина. Чем больше сияет Сталин, тем более коррумпированным и некомпетентным кажется сегодняшний президент".

"Вскоре после того, как Руслан познакомился с Денисюком, он вступил в молодежную организацию КПРФ. (...) Тактическое решение - это партия мэра. По собственным данным партии, число участников молодежной организации растет из года в год, в настоящий момент речь идет о 25 тыс. членах, активных в 80 городах".

Мама Руслана сравнивает "единовластного правителя" Сталина с Гитлером. Ее сын, говорит она, "не знает, как тогда жили".

Для своего памятника Сталину Лаптев и Денисюк собрали около полумиллиона рублей. Правда, отмечает Нешитов, бюст сделан из композита в цвет бронзы - на большее денег не хватило. Монумент был открыт в Новосибирске 9 мая, в день, когда вся Россия со слезами отмечала победу над Гитлером.

Но на этом борьба Денисюка не окончена. "Он хочет, чтобы статую признали культурным памятником, чтобы ночью ее освещали прожекторы, а в будущем посетителей вела к Сталину лестница".

"Алексей Денисюк хочет снова собирать деньги, в чем ему снова должен помочь Руслан. На новый памятник. На этот раз настоящий, из бронзы", - пишет Der Spiegel.