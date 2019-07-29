Российская версия #MeToo никак не могла набрать обороты - до недавних пор

"В последние 10 дней тысячи россиян наводнили социальные сети новыми хэштегами в стремлении бросить вызов сексуальным домогательствам и насилию в отношении женщин. 16 июля пользователи Twitter начали публиковать сообщения, рассказывая о своем опыте сексизма и сексуальных домогательств с хэштегом #мне_нужна_гласность. Несколько дней спустя пользователи Instagram начали публиковать свои фотографии с хэштегом # янехотелаумирать. Эти кампании начались почти через два года после того, как в США набрало популярность движение #MeToo, ставшее объединяющим лозунгом для жертв сексуального насилия и домогательств, - пишет журнал Time. - С тех пор эхо этого явления прозвучало во всем мире. От Марракеша до Манилы, Токио и Торонто, женщины выступили открыто. По данным The New York Times, более 200 высокопоставленных сотрудников потеряли работу, например, Чарли Роуз из CBS и Рой Прайс, глава Amazon Studio. Во Франции #MeToo гальванизировало поддержку принятия всеобъемлющего законодательства по борьбе с насилием в отношении женщин. В Марокко движение помогло проложить путь к запретам на принудительные браки и сексуальное насилие. Благодаря кампании, проводимой активистами #MeToo в Китае, правительство объявило о выдвинутом законопроекте, запрещающем сексуальные домогательства и требующем, чтобы работодатели "принимали разумные меры" для его предотвращения".

"Хотя в России было несколько попыток повысить осведомленность о #MeToo и других проблемах, затрагивающих женщин, ни одно из этих движений не получило развития и поддержки политиков. Но русские женщины не сдались", - отмечает автор публикации Мэдлин Роучи.

"По словам активистов, ситуация в России ухудшается. По меньшей мере, 40 тыс. женщин страдают от бытового насилия ежегодно, и, по меньшей мере, 12 тыс. женщин ежегодно умирают от рук тех, кто чинит это насилие, согласно российской государственной статистике (...). Это примерно 33 женщины в день, что в 20 раз больше, чем в коэффициент смертности от несчастных случаев в США, - подчеркивает издание. - Российский специалист по семейному праву Мари Давтян говорит, что эти оценки являются заниженными, поскольку о большей части случаев жестокого обращения не сообщается".

"Вот почему правозащитницы Александра Митрошина и Алена Попова инициировали хэштег "Я не хотела умирать". Они хотят, чтобы правительство ввело законы, наказывающие лиц, виновных в бытовом насилии, и законодательство для лучшей защиты жертв. 20 июля Митрошина опубликовала в Instagram фото себя в макияже, имитирующем порезы и синяки, в надежде привлечь больше внимания к теме бытового насилия, - говорится в статье. - К 25 июля ее пост в Instagram получил более 430 тыс. лайков и привел к тому, что 7 тыс. других пользователей опубликовали аналогичные изображения с этим хэштегом". "На данном этапе защиты жертв нет. Нам нужен как можно больший общественный резонанс", - говорит Митрошина.

"В январе 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, исключивший из числа уголовно наказуемых преступлений бытовое насилие, которое не приводит к серьезным травмам, где под "серьезной" понимается травма, требующая стационарного лечения. С момента принятия этого закона в феврале 2017 года избиения, которые приводят к синякам, царапинам или кровотечениям, но не вызывают переломов или сотрясения мозга, больше не являются уголовным преступлением. Юлия Горбунова, исследователь Human Rights Watch, занимающаяся Россией, говорит, что это "огромный шаг назад для России, где жертвы домашнего насилия уже сталкиваются с огромными препятствиями в получении помощи или в осуществлении правосудия". (...)

Хотя в России есть законы против сексуального насилия, об изнасилованиях редко сообщается властям, отмечает Давтян. "Она говорит, что нет достоверных статистических данных, показывающих, о каком проценте случаев изнасилования сообщается в полицию, но только половина из обвиняемых в изнасилованиях оказывается в суде", сообщается в статье.

"Между тем, не существует законов, регулирующих сексуальные домогательства на рабочем месте, в том числе неуместные сексуальные замечания или физические поползновения, в результате чего у россиян ограниченные правовые ресурсы, чтобы обвинить кого-либо или даже подать жалобу", - подчеркивается в публикации.

"На прошлой неделе интернет-блоггерша, известная по своему нику в Twitter - @teacat_w, запустила хэштег "Мне нужна гласность" (она попросила об анонимности, опасаясь за свою безопасность). Она говорит, что хочет "дать женщинам шанс быть услышанными и донести до людей, как часто женщины подвергаются сексуальным домогательствам".

"(...) По словам активистов, сексистские взгляды и культура обвинения жертв сильны в России, где все еще в ходу старая поговорка "если бьет, значит любит". Давтян отмечает, что, согласно доминирующему отношению, женщины виноваты в том, что не действуют должным образом. Российское общество не считает гендерное насилие "проблемой", говорит она. Это способствует тому, что большинство женщин не сообщает о случаях жестокого обращения, указывает Давтян".

"Женщины, которые выступают открыто, чтобы поделиться сообщениями о домашнем насилии и сексуальных домогательствах в интернете, часто подвергаются критике, - пишет Роучи. - Митрошина говорит, что получила много негативных комментариев и сообщений в социальных сетях. "Почему ты просто не вышла замуж за нормального парня, а не за придурка?" - прокомментировал один из пользователей".

Эта негативная реакция онлайн затрудняет возможность для феминистских движений набирать обороты. "Женщины бояться публичности и осуждения впоследствии. Тот факт, что эти кампании все еще маленькие по сравнению с другими странами, показывает, что они все еще боятся", - говорит @Teacat_w.

"(...) По словам Давтян, сексистские настроения усилились за последние 10 лет благодаря росту консервативного национализма при Путине, который является фактическим президентом страны с 2000 года. "Политики не на нашей стороне", - говорит Давтян. (...) "

"Между тем, по словам @teacat_w, обвинения в сексуальном насилии против высокопоставленных лиц, не принимаются политиками "всерьез", - отмечает Time, напоминая, что "когда пять женщин-журналисток и пресс-секретарь министерства иностранных дел обвинили российского законодателя Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах в марте 2018 года, парламентский комитет по этике отклонил эти обвинения и заявил, что они могли быть скоординированы, чтобы запятнать репутацию политика. Эти обвинения спровоцировали создание небольшого движения, похожего на #MeToo, под названием # небоюсьсказать, которое также распространилось и на Украине".

"(...) На высшем уровне российской политики кампанию #MeToo высмеивали или игнорировали. (...) Но активисты все еще надеются. Давтян считает, что "общественное мнение меняется" в пользу женщин. "Мы видим больше освещения [темы насилия насилии в отношении женщин] в СМИ, чем когда-либо прежде", - говорит она. Какую поддержку наберут последние кампании в социальных сетях и как политики будут реагировать на требования активистов, неясно. @Teacat_w уверена, что "чем больше женщины говорят, тем больше женщин будут говорить".