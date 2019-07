29 июля 2019 г. Редакция | The Times Взгляд The Times на протесты в Москве: демократию забивают полицейскими дубинками "Гонконг напугал российские власти. В субботу в ходе подавления протестов в Москве было арестовано более 1 тыс. человек. Демонстрантов оттаскивали от мэрии, и силы безопасности применяли против толпы дубинки. Как и получившие разрешение бандиты, которые избивали протестующих в Гонконге, полиция в защитном снаряжении использовала силу, чтобы разогнать несанкционированный митинг в ответ на то, что Сергей Собянин, мэр Москвы, назвал "угрозой безопасности". В обоих городах месседж был одним и тем же: те, кто выйдет на улицы в защиту демократии, подвергнутся жестокому обращению, дабы не распространился их смелый пример", - пишет британская газета The Times в редакционной статье. "Московские протесты были спровоцированы вопиющей попыткой властей сфальсифицировать выборы в сентябре", - указывает The Times, напоминая о том, как избирательная комиссия дисквалифицировала около 30 человек, выступающих в качестве кандидатов от оппозиции на выборах в Мосгордуму, и о рейдах в домах нескольких оппозиционных политиков. "(...) Субботняя демонстрация последовала за более крупным митингом на прошлой неделе, в котором, по оценкам, приняли участие около 20 тыс. человек. Он был с неохотой санкционирован, но явно разозлил Кремль, так как собрал не только тех, кто обеспокоен махинациями на выборах, но и молодых людей, которые устали от президента Путина и разочарованы падением уровня жизни и отсутствием возможностей", - говорится в статье. "Российская история повторяется, на этот раз - как заметил сам Маркс - как фарс, - пишет редакция The Times. - Советские власти были столь же педантичны во внешнем следовании правилам того, что представлялось демократической системой, в то же время арестовывая всех, кто пытался использовать закон для разоблачения политической коррупции. Но так же, как советская система подняла нескольких бескомпромиссных диссидентов, которые отказались поддаться запугиваниям, так на переднем крае сопротивления авторитарному и все более дискредитирующему себя правлению Путина неизменно оказываются одна или две фигуры. Наиболее заметной из них является Алексей Навальный, который подвергал осмеянию Кремль в интернете и несколько раз пытался выставлять свою кандидатуру на выборах напрямую в качестве оппозиционного кандидата". "Ему, конечно, не дали напрямую противостоять Путину, но его освободили из-под одного из его многочисленных домашних арестов, чтобы в 2013 году ему было позволено выступить против Собянина в Москве. Естественно, он проиграл, но все равно получил 27 % голосов: четкое предупреждение Кремлю, что пропаганда и запугивание не удерживают почти треть электората города. Как и Сахаров, он теперь достаточно известен, чтобы его было трудно заставить замолчать или, что более цинично, чтобы его убили, - считает The Times. - И все же вчера его доставили из тюрьмы в больницу, так как у него развилась тяжелая аллергическая реакция, из-за которой распространился отек на лице. По понятным причинам, начали ходить слухи". "Кремль обеспокоен тем, что, если не примет крутые меры сейчас, инакомыслие распространится. Для России будущее выглядит сложным, а политическая судьба самого Путина остается неопределенной. Новых разрешенных митингов будет немного. Но репрессии не гарантируют политической стабильности, как знает большинство россиян. Только Кремль считает, что это отвратит неприятности на неопределенное время. Гонконг свидетельствует об обратном", - резюмирует редакция газеты. Источник: The Times



