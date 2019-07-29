Люди выбирают собаку так же, как партнера

"Когда речь идет о выборе домашнего питомца, большинство людей проявляют те же привычки, что и при выборе партнера: несмотря на наличие определенных ожиданий, они выбирают любимца, который им не соответствует", - сообщает немецкое издание Die Welt.

Для своего исследования, опубликованного в научном журнале Behavior Research Methods, психологи Саманта Коэн и Питер Тодд из Индианского университета разделили собак на разные категории по 13 признакам, среди которых были, например, возраст, пол, окрас, породистость, игривость, дружелюбие и инстинкт защитника. "Исследователи также провели опрос среди 1229 посетителей приюта для животных об их предпочтениях в выборе собаки. Из них животных взяли из приюта 145 человек. Сравнив данные, психологи обнаружили: несмотря на то, что участники опроса перечисляли много предпочтений, в итоге они выбирали четвероногого друга, который соответствовал лишь некоторым указанным параметрам. Так, например, дружелюбие собаки было главной чертой для большинства участников, однако они брали собаку, которая соответствовала их пожеланиям только в отношении возраста и игривости. Окрас и породистость почти не играли никакой роли в принятии решения", - говорится в статье.

"Похожим образом люди ведут себя и при выборе партнера, подчеркивают Коэн и Тодд. У нас есть определенные пожелания к потенциальному спутнику жизни, однако выбираем мы того, кто едва им соответствует".

Ученые обнаружили и параллели между выбором собаки и свиданиями. "Как показали многие психологи в экспериментах во время спид-дейтинга, физическая привлекательность очень важна. Большинство людей также хотели бы, чтобы их собака была симпатичной и хорошо выглядела", - отметил профессор психологии Питер Тодд.