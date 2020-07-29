Против Пекина, против Москвы

"Правительство Джонсона одновременно вступает в спор с двумя крупными державами. Новая внешняя политика Лондона следует своеобразной комбинации идеализма и прагматизма", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"(...) Правительство Джонсона называет Россию "угрозой для национальной безопасности", в одностороннем порядке вводит санкции в отношении московских госслужащих и обещает, выражаясь словами министра иностранных дел, "решительно защищать Великобританию и демократию от таких враждебных стран". Одновременно Лондон выступает против нового закона Пекина о безопасности, предлагая убежище 3 млн гонконгцев, обличает нарушение прав человека в провинции Синьцзян и вытесняет с британского рынка китайские компании из сферы телекоммуникаций, такие как Huawei и, возможно, Byte Dance (Tik-Tok)".

В последний раз такая борьба на два фронта происходила, когда в XIX веке британцы воевали в России за Крым, а в Китае за открытие торговых путей. "Но тогда Британская империя переживала зенит своей власти, а Китай был тенью самого себя. В XXI веке Британия защищает уже не гегемонистические интересы, а подвергающуюся давлению систему ценностей. Война не включена в программу, однако сдувшиеся военные мускулы напряжены. Лондон упорно настаивает на усилении присутствия НАТО в прибалтийских странах, а недавно правительство объявило об отправке авианосца "Королева Елизавета" в Южно-Китайское море", - отмечает издание.

"Циники могут посчитать смелые действия правительства Джонсона попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем, которых много. (...) Но многие защитники "Брекзита" считают королевство надежным хранителем западных ценностей. Почти каждую речь о "Брекзите" Джонсон приправлял обещанием создать "поистине глобальную Британию", которая после выхода из ЕС будет еще решительнее отстаивать демократию, принципы правового государства и права человека".

"В союзе с ЕС британская кампания против пренебрежительного отношения к свободе и автократии, вероятно, была бы более эффективной, но правдой является и то, что 27 стран-участниц лишь изредка могут договориться о согласованной внешней политике. В настоящий момент добиться более решительных действий в отношении России, предположительно, было бы трудно не только из-за французского президента Макрона - сомнения есть и в Берлине. Еще большие трудности Германия, будучи страной-экспортером, испытывает с более жестким обращением с Китаем, не говоря уже о странах ЕС, которые на половину уже идут на поводу у Пекина по его новому Шелковому пути. Поэтому с точки зрения Великобритании ситуация выглядит так: лучше мы что-то будем делать в одиночку, чем совместно не будем делать ничего".

"Этот весьма идеалистический мотив - сопровождаемый в случае с Гонконгом чувством исторической ответственности - перекликается с новыми британскими интересами в Америке. Чем более неясным становится исход торговых переговоров с ЕС, важнейшим экономическим партнером Лондона, тем больший вес приобретают параллельно идущие переговоры с Соединенными Штатами, вторым по важности партнером Лондона. Дональд Трамп знает это и использует в качестве средства давления. Когда недавно его госсекретарь Помпео посещал Лондон, он выразил удовлетворенность сменой курса Лондона в отношении Китая - и выступил за дальнейшее его ужесточение".

"Россия при Владимире Путине превратилась в наказание для Европы, в некоторой степени и в угрозу. Но в геополитическом масштабе более тоталитарная, сильная и в десять раз более населенная Народная республика Си Цзиньпина ставит "Запад" перед более крупными проблемами. После долгих колебаний Великобритания, приняв во внимание предположительно болезненные ответные меры, вступила в антикитайскую коалицию, в которую наряду с Америкой уже входят такие страны, как Япония, Индия и Австралия. Поможет ли усиление конфронтации в том, чтобы осадить Пекин, покажет время. Но давление на Германию и ЕС, которые тоже должны заявить о своей позиции, растет", - резюмирует FAZ.