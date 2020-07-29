Год, когда Китай стал коммунистическим

"Соединенные Штаты покинули своего союзника Чан Кайши, а СССР поддержал Мао Цзэдуна", - пишет журналист Le Figaro Адриан Жольмес.

"1949 год - это год, когда изменилась история современного Китая и вместе с ней история всего мира. В период между 31 января, датой захвата Пекина Народно-освободительной армией Мао Цзэдуна, и 10 декабря, когда генералиссимус Чан Кайши бежал на самолете в Тайвань после разгрома своих войск, самая густонаселенная страна на планете перешла в коммунистический лагерь. Второй акт кровавой гражданской войны в Китае, возобновившейся в 1945 году, закончился через несколько месяцев разгромом националистических сил. (...) Для удобства история сохранила дату 1 октября, когда Мао объявил о рождении Китайской Народной Республики на площади Тяньаньмэнь в Пекине", - говорится в статье.

"Для Соединенных Штатов это стало потрясением. Таким гигантским поражением было сметено все - первые американские успехи холодной войны против коммунистического блока, доктрина Трумэна, создание НАТО, план Маршалла, воздушный мост для снабжения Берлина. В коммунистический лагерь попал Китай - одна из четырех держав, победивших во Второй мировой войне, один из пяти постоянных членов недавно созданного Совета Безопасности ООН", - отмечает автор статьи.

"Это одна из самых выдающихся превратностей судьбы в истории XX века, - указывает Рана Миттер, профессор Оксфордского университета и историк, специализирующийся на истории республиканского Китая. - В 1945 году все наводило на мысль о том, что правительство Чан Кайши останется здесь надолго. Четыре года спустя он был сметен и заменен коммунистическим режимом".

"(...) Почти в то же время СССР произвел испытание своей первой атомной бомбы, полученной благодаря тому, что коммунистические шпионские сети выкрали планы разработок у США. Эти события внесли значительный вклад в рост влияния сенатора Джозефа Маккарти и его Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности", - говорится в публикации.

"(...) Спустя 70 лет гражданская война в Китае все еще не решила своих задач. Коммунистическая партия Мао Цзэдуна, которая сумела избежать краха марксизма-ленинизма и превратила Китай во вторую экономическую державу мира, сохранив свою тоталитарную политическую систему, все еще воспринимает как экзистенциальную угрозу существование китайского националистического режима. Потому что на острове Тайвань наследники Чан Кайши тоже достигли впечатляющих экономических успехов, но при этом изобрели либеральную демократию по-китайски", - комментирует Жольмес.

"(...) Значение коммунистической пропаганды, а также неэффективность и коррупция националистического режима были сильно преувеличены, - объясняет Франк Дикоттер, голландский историк из Гонконгского университета и автор трилогии по истории современного Китая. - В 1945 году Китай в основном выходил из восьмилетней войны, где он был частично оккупирован и пережил невероятное разрушение. В тот период националисты воевали против японцев, а коммунисты держались на безопасном расстоянии и воспользовались возможностью построить свое аграрное государство".

"(...) Изменилась и геополитика. Коммунисты воспользовались поддержкой Сталина. СССР вступил в войну против Японии в самом конце конфликта, ему удалось захватить Маньчжурию и добиться капитуляции войск Микадо. Запасы оружия, изъятого у японцев, были немедленно выданы китайским коммунистам", - пишет Le Figaro.

"(...) Американцы позволили одурманить себя коммунистам и Мао, которые заставили их поверить в то, что они были просто сторонниками земельной реформы и демократов", - объясняет Дикоттер. - В то время как националистические силы боролись с коммунистами за то, чтобы восстановить контроль над Маньчжурией, американцы ввели в отношении них эмбарго на поставки оружия. Это эмбарго было отменено лишь в 1948 году, для небольшого количества боеприпасов, но тогда было уже слишком поздно". "Оставив Чан Кайши в военном смысле, Соединенные Штаты к тому же заставили его согласиться на прекращение огня с коммунистами. В итоге США покинули своего союзника, а Сталин поддержал своего", - заключает историк.

"(...) В конечном счете, великая ошибка, которую совершили в то время американцы, заключалась в том, что они поверили в то, что коммунисты были не совсем коммунистами, - анализирует Франк Дикоттер. - И с тех пор они продолжали повторять эту ошибку. После Трумэна, который покинул Чан Кайши, боровшегося с коммунистами, Никсон и Киссинджер совершили это снова, когда постарались нормализовать отношения с Пекином в 1971-1972 годах, надеясь добиться мира во Вьетнаме. Такую ошибку снова совершил Билл Клинтон в 1990-х годах, а затем Джордж Буш-младший в 2000-х годах, когда Китай был принят во Всемирную торговую организацию. Всякий раз американцы были убеждены в том, что экономическое развитие повлечет за собой политические реформы. Однако такое предположение ложно: при коммунистическом режиме господствует не экономика, а политика. Политика - это ключ к власти".