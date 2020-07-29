Великий соблазн безрассудства молодежи по поводу Covid-19

"Хотя большинство молодых людей говорят, что они осознают угрозу коронавируса, некоторые признаются, что иногда ведут себя противоречиво", - пишет журналистка Le Figaro Дина Коэн.

"В течение нескольких недель на молодых людей регулярно показывают пальцем за их безрассудство перед лицом Covid-19. Что это, меньшая обеспокоенность болезнью, которая в основном убивает пожилых людей? Эгоистичное поведение, желание наслаждаться жизнью, чувство неуязвимости? Или все вместе?" - задумывается автор статьи.

"(...) Полина, 23-летняя столичная студентка в сфере коммуникации, предпочитает не задавать себе слишком много вопросов. После снятия карантина она везде ходит и наслаждается летней погодой без всяких ограничений. "То, что сейчас лето, усложняет ситуацию. Все вышли на улицу, люди не хотят сидеть взаперти. Это не зима, когда можно легко самоизолироваться". Что касается барьерных жестов, то она никогда не думала о том, чтобы применять их со своими друзьями. "Может, это глупо, но это рефлекс: как только я вижу друзей или встречаюсь с людьми, я целуюсь!".

"Тем не менее, в контактах со старшими она ведет себя иначе, - комментирует автор статьи. - "Я стараюсь не целовать своих родителей, а с бабушкой и дедушкой вижусь только на улице и в маске. Но, сказать по правде, сама я не боюсь болезни, если я заболею, то думаю, это будет не в тяжелой форме".

"Молодой адвокат Самюэль гораздо более недоверчив. Когда он встречается со своими друзьями, ему подставляют много щек, прикосновения к которым он пытается избежать. Вместо этого он вежливо вытягивает свой локоть: "Ковид обязывает". Он заметил, что окружающие с трудом привыкают к этому новому навыку, - указывает издание. - Такое же наблюдение делает Шарлотта, студентка-филолог в Лилле, которая сожалеет о слишком близком расстоянии между людьми ее возраста "на террасе и в магазинах". Она думает, что заразилась вирусом в феврале: лихорадка, потеря вкуса, боли в теле, усталость, все признаки были налицо. "Я испугалась, я думала, что это затрагивает только пожилых людей". Так продолжалось всего несколько дней, но пережитый опыт оставил свой след. "Мне потребовалось много времени, чтобы заставить себя выбраться из дома, я боялась, что сама стану источником заражения".

"По мнению тридцатилетнего парижского технического менеджера Лео, не нужно взваливать всю ответственность на молодежь. Хотя он признается, что часто ходит на вечеринки под открытым небом, где иногда собирается много людей и "барьерные жесты не соблюдаются", но считает, что проблема не в этом, - пишет Le Figaro. - "Расслабленность носит глобальный характер, вечеринки являются лишь отражением того, что происходит. Я осознаю тот факт, что это нехорошо, но при виде того, как во время различных перестановок политики целуются друг с другом, невольно призадумываешься...".