Величие и воcкрешение Анастасии Романовой

"В ночь с 16 на 17 июля 1918 года российская царская семья была убита по приказу большевиков. Некоторое время спустя появилась неизвестная женщина, утверждавшая, что она Анастасия, младшая дочь в семье Романовых. Далее начинается история самозванства", - повествует журналист Liberation Фабрис Друзи.

"(...) Загадка, связанная с исчезновением и повторным появлением Анастасии Романовой, младшей дочери царя Николая II, почти в течение столетия подпитывала полемику и слухи. Сегодня ее конец известен, но легенда по-прежнему живет и пользуется популярностью в культуре, о чем свидетельствуют бесчисленные фильмы, очерки и романы, посвященные этой теме", - говорится в статье.

"(...) 17 февраля 1920 года в Берлине полицейский сумел спасти молодую женщину, которая пыталась покончить с собой, бросившись в ледяные воды канала. У незнакомки не было документов, и она отказывалась называть свое имя. Вскоре после этого ее перевели в психиатрическую клинику в Дальдорфе, где из-за ее восточного акцента все подумали, что имеют дело с русской беженкой. Тело молодой женщины было покрыто шрамами и рваными ранами, у нее также был глубокий треугольный порез на ноге, который мог соответствовать штыковому удару... Год спустя одна из ее соседок по палате показала ей фотографию царской семьи и прошептала ей: "Я знаю, кто ты". У несчастной словно произошло озарение, и она сказала: "Молчи", - передает журналист.

"Далее началась одна из самых красивых мистификаций XX века. Молодая женщина, которую доктора назвали Анна Андерсон, нарушила свое молчание. В конце концов она стала утверждать, что да, она Анастасия Романова, младшая дочь царя Николая II, единственная выжившая в резне 1918 года. Приободрившись, она стала приводить подробности, обрывочные объяснения... Разнеслись слухи. Появилось множество посетителей. Одна богатая пара взяла ее под свое крыло и вызволила из лечебницы. Чудом спасшаяся Анна сделалась любимицей всего Берлина. Русские эмигранты стали стекаться к ней в гости, принося книги, фотографии и занимательные истории... Возникли воспоминания из будущего. Большинство из них не видели никакого сходства с молодой княжной, но, как ни странно, няня Анастасии и один из ее друзей детства уверяли, что узнали ее!" - комментирует автор публикации.

"Тогда новая "Анастасия" раскрыла детали своего невероятного приключения: охранник, которому поручили убрать трупы после расстрела, обнаружил, что она еще дышит, и решил спасти юную девушку. Он якобы завернул ее в одеяло и перешел через границу. Потом он будто бы сделал ей ребенка и бросил ее. В отчаянии она решила покончить жизнь самоубийством... Прекрасная и трагическая история, способная вызвать восхищение газет и чувствительных сердец. А также немалого числа жуликов, мечтающих заполучить "сокровища Романовых", те миллионы золотых рублей, депонированных в Англии до революции, которые по праву должны быть возвращены Анне-Анастасии", - пишет Libération.

"И было неважно, что один детектив доказал, что "наследница всех Россий", как ее называли газеты, оказалась на самом деле польской работницей по имени Франциска Шанцковская; не имело значения, что она не говорила по-русски, но отлично говорила по-немецки, на языке, который никогда не изучала Анастасия... Ее сторонники нашли других свидетелей, прибегли к помощи графологической экспертизы, подняли забавные подробности, которые могли быть известны только великой княжне и раскопали ее школьные тетради, написанные на... немецком языке", - отмечает издание.

"Полемика, экспертиза, судебное разбирательство (начатое в 1938 году и продлившееся почти тридцать лет) - Анна Андерсон прожила под двойным именем в течение четырех десятилетий, после чего в 1960-х годах уехала в Соединенные Штаты, где умерла в 1984 году. Ее рассказы так и не были опровергнуты, а пыл ее сторонников так и не охладел, в их числе много авторов и историков всех национальностей, которые неустанно переписывают историю последних часов династии Романовых".

"(...) В 1990 году тела членов царской семьи были найдены, а затем идентифицированы с помощью анализа ДНК. Отсутствовали два тела, царевича Алексея и одной из его сестер. Их нашли 17 лет спустя. Анализ ДНК снова подтвердил их личность. Что касается Анны Андерсон, то она была кремирована. Однако тест, проведенный на фрагменте кишечника, взятого во время операции, исключил любую связь с Романовыми", - резюмирует Фабрис Друзи.