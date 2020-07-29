Дальний Восток не может успокоиться - и у Путина появляются круги под глазами

"В этом июле президент России Владимир Путин переживает крупнейшие протесты со времени своего вступления в должность президента 20 лет назад. На протяжении более двух недель в Хабаровске десятки тысяч людей выходят на улицу и требуют его отставки. А Кремлю не приходит на ум ответ", - пишет немецкий журнал Stern.

"Михаил Дегтярев - так зовут человека, которого Москва направила, чтобы снова успокоить Хабаровск. Однако назначение временного главы региона лишь усилило протесты, - отмечает журналистка Эллен Ивитс. - "Кремль подлил масла в огонь, - сказал один из демонстрантов в разговоре с журналистами. - Мы его не выбирали!". В Москве действительно даже не пытаются объяснить, почему губернатор просто был назначен и будет занимать свой пост целый год - хотя так восхваляемая Кремлем новая Конституция предписывает избрание губернатора".

"Кремль долгое время пытался замалчивать протесты. По государственному телевидению происходящее в Хабаровске ни единым словом не упоминалось ни в новостях, ни в многочисленных политических ток-шоу. Однако в век социальных сетей этот план не сработал. Когда на прошлой неделе Москва заметила, что протесты невозможно скрывать, она перешла к другой стратегии: дискредитации", - говорится в статье.

"В протестах якобы виноваты иностранные провокаторы и агенты. Вместо того, чтобы показывать десятки тысяч демонстрантов, идущих вдоль главной улицы Хабаровска, по государственному телевидению показывают отдельные небольшие группы людей. Им платят коварные иностранные силы, утверждают пропагандисты Кремля. (...) Такого же мнения придерживается и новый губернатор Дегтярев. У него якобы есть однозначные доказательства, что к организации протестов причастны иностранные граждане, заявил он перед собравшимися журналистами. Однако представить доказательства он не смог", - отмечает издание.

"Поверьте, нам никто не платит", - заявила в разговоре с местными журналистами молодая женщина, принимавшая участие в протестах в субботу. "Я здесь, потому что меня оскорбили до глубины души", - сказала другая участница протестов".

"На самом деле протесты застали Кремль врасплох. "Правительство не знает, как ему реагировать на протесты, - считает политолог Андрей Колесников. - Здесь протестуют люди, которых правительство считало своим электоратом".

"Тем временем растерянность, кажется, написана на лице шефа Кремля Владимира Путина. В воскресенье он принимал в Санкт-Петербурге парад в честь Дня военно-морского флота. Под его глазами были темные круги. Президент выглядел заметно уставшим и измотанным - и это при том, что он всегда пытается выглядеть молодым и полным жизненных сил. Злые языки шутят, что Путин, похоже, не успел на свою процедуру ботокса. Другие надеются, что он, возможно, не так равнодушен к происходящему на Дальнем Востоке его страны, как он хочет показать это своему народу", - пишет Stern.