Чувствительность, как у неандертальца

"Первобытные люди сильнее ощущали боль из-за генной мутации? Некоторые люди по сей день являются носителями этого варианта гена", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Трудно сказать, что на самом деле чувствовал неандерталец, когда он был ранен или болен, не ощущал ли он боли или, наоборот, был особенно чувствительным. Возможно, эти далекие родственники современных людей, бродившие по степям 500 тыс. лет назад, и вовсе не придавали значения своим ощущениям, а были полностью заняты поиском пропитания и защитой от врагов. Ученые из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Лейпциге обнаружили свидетельства того, что неандертальцы, возможно, воспринимали болевые раздражители интенсивнее, чем большинство современных людей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology", - говорится в публикации.

"Так как геном неандертальцев сегодня хорошо известен, ученые более подробно изучили генетические характеристики клеточного натриевого и ионного каналов, которые играют важную роль для начала передачи болевых ощущений. (...) Лабораторные эксперименты показали, что в клетках, ионные каналы которых совпадали с таковыми у неандертальцев, было легче вызвать нервное возбуждение электрическим импульсом. Болевой порог был ниже; для неприятных ощущений было достаточно небольшого раздражения".

"Теоретически это свидетельствует о более интенсивном восприятии боли. Впрочем, то, что мозг воспринимает как боль, зависит не только от ионных каналов и проведения возбуждения по нервной системе. Например, люди в подавленном настроении или чувствующие себя одинокими, также сильнее воспринимают боль", - отмечает издание.

"Чтобы подкрепить свои выводы, ученые дополнительно изучили геном современных людей. На примере испытуемых из Великобритании они обнаружили, что небольшая часть наших современников также имеет вариант гена неандертальцев в своем генетическом материале. Если их спрашивали об ощущении боли, они также говорили о большей интенсивности, их болевой порог был ниже".

Важным фактором в восприятии боли является возраст, и один из авторов исследования, Хуго Цеберг, приводит интересное сравнение. "Чем старше становятся люди, тем чаще они сообщают о болях, при этом остается неясным, становятся ли они более чувствительными или же растет степень физической боли. "С неандертальским вариантом гена, ответственным за ионный канал, боль ощущается так, будто ты на восемь лет старше", - говорит Цеберг".

"Несколько лет назад исследователи описали редкий случай одной семьи из Пакистана, члены которой не чувствовали никакой боли. Дети прыгали с домов и не чувствовали перелом костей. (...) Причина отсутствия у них чувствительности скрывалась также в их геноме. Они обладали мутацией гена, ответственного за тот натриевый канал, который был измененным у неандертальцев. Однако в случае с семьей из Пакистана он был не сверхчувствительным, а, наоборот, дефектным, в результате чего болевые импульсы не передавались", - пишет Tages-Anzeiger.