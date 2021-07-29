Земля прошла точку невозврата в климатических изменениях, опасаются ученые

"Жизненно важные показатели" Земли ухудшились - изменения климата подталкивают планету к преодолению переломных моментов, которые, возможно, не удастся обратить вспять. Исследователи опубликовали новое исследование - обновление результатов, впервые опубликованных в 2019 году - которое показывает, что 16 из 31 жизненно важных показателей Земли, на которые обращают внимание исследователи, включая концентрацию парниковых газов, закисление океана и поголовье жвачных животных, недавно установили новые рекорды. Это происходит несмотря на замедление, наблюдавшееся в 2020 году в результате пандемии", - передает Daily Mail.

"Появляется все больше свидетельств того, что мы приближаемся или уже преодолели переломные моменты, ассоциируемые с важными частями системы Земли, включая тепловодные коралловые рифы, тропические леса Амазонии и ледниковые покровы Западной Антарктики и Гренландии", - заявил главный автор исследования, ученый из Орегонского университета Уильям Риппл.

"Риппл и его соавтор Кристофер Вольф говорят, что продолжающееся снижение показателей "в значительной степени отражает последствия того, что все продолжается, как обычно", ссылаясь на всплеск климатических бедствий с 2019 года, включая наводнения, аномальную жару и "чрезвычайные штормы и лесные пожары".Документ 2019 года подписали 14 тыс. ученых из 158 стран по сравнению с 11 тыс. и 153 странами, когда он был впервые опубликован", - говорится в статье.

"В прошлом месяце НАСА сообщило, что мировые уровни загрязнения воздуха упали на 15% из-за глобального локдауна, связанного с COVID-19, поскольку потребители сократили свой углеродный след, а люди во всем мире сократили использование ископаемого топлива. Большинство штатов США сократили свои выбросы на 25%, а в некоторых азиатских городах выбросы сократились вдвое. Несмотря на улучшение в течение этого периода, в 2020 году появились тревожные признаки", - отмечает Daily Mail.

"В январе эксперты Всемирной метеорологической организации заявили, что 2020 год стал одним из трех самых жарких лет за всю историю наблюдений, когда глобальная температура поднялась на 2,3 градуса по Фаренгейту по сравнению с доиндустриальным уровнем. Все пять самых жарких лет в истории произошли с 2015 года, - констатирует газета. - В сочетании с вышеупомянутым увеличением числа стихийных бедствий, продолжающимся ростом уровней углекислого газа, метана и закиси азота, все из которых установили рекорды как на 2020, так и на 2021 год, это превратилось в ситуацию "пороховой бочки", которая требует немедленного внимания".

"Приоритеты необходимо сместить в сторону немедленного и радикального сокращения выбросов парниковых газов, особенно метана", - считает Вольф.

"Мы также должны перестать рассматривать чрезвычайную ситуацию в сфере климата как отдельно стоящую проблему - глобальное потепление - это не единственный симптом нашей пребывающей в стрессе системы Земли, - отмечает Риппл. - Политика борьбы с климатическим кризисом или любыми другими симптомами должна устранять их первопричину: чрезмерную эксплуатацию планеты человеком".

"В заявлении отмечается, что в апреле 2021 года концентрация углекислого газа достигла 416 частей на миллион, что является самым высоким показателем за всю историю.

Другие результаты исследования включают то, что в настоящее время насчитывается более 4 миллиардов жвачных животных с эквивалентной массой больше, чем у всех людей и диких животных на планете. Выбросы метана крупным рогатым скотом являются основным источником парниковых газов, хотя ученые (...) надеются вывести породы, дающие меньшее количество выбросов, - сообщает издание. - Исследователи также обнаружили, что потеря лесов в бразильской Амазонии достигла 12-летнего максимума в 2020 году, когда было вырублено 1,11 млн гектаров, а закисление океана близко к рекордно высокому уровню, угрожающему коралловым рифам".

(...) "Обновленное исследование было опубликовано в среду в научном журнале BioScience", говорится в публикации.