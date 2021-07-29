Жерар Депардье в качестве режиссера или актера готовится к съемкам военного фильма в России

"(...) Актер Жерар Депардье, гражданин России с 2013 года, будет снимать полнометражный фильм о французской эскадрилье, которая в 1945 году отправилась воевать в Восточную Пруссию. (...) Полнометражный фильм будет посвящен авиаполку 2/30 "Нормандия-Неман", французской воинской части, участвовавшей в составе Красной армии в битве за Восточную Пруссию в 1945 году. Съемки будут проходить в городе Калининград, бывшем Кенигсберге, где проходил штурм", - пишет Le Figaro.

"Роль, которую сыграет Жерар Депардье, на текущий момент неясна: неизвестно, будет ли он исполнять обязанности режиссера (он уже носил несколько раз режиссерскую кепку, в частности, на съемках короткометражного фильма "Париж, я тебя любою" в 2006 году), актера или того и другого", - говорится в статье.

(...) "Объявление о проекте было сделано в рамках ежегодно проходящего в России Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты", который Жерар Депардье посетил в качестве почетного гостя, посредством официального сообщения министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака: "Известный актер Жерар Депардье и его команда скоро приступят к съемкам фильма в Калининградской области о легендарной эскадрилье "Нормандия-Неман". Проект действительно интересный, так как это очень серьезная часть истории региона".

"Жерар Депардье, высоко оцененный российской общественностью и президентом Владимиром Путиным, часто расхваливал достоинства страны, в частности, называя ее "великой демократией", - указывает издание.