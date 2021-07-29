Каждый четвертый во время локдаунов и комендантского часа думал о том, чтобы бросить своего партнера

(...) "Санитарный кризис расшатал французские пары? Карантины и комендантский час ослабили дуэты до такой степени, чтобы их разъединить? Такие вопросы задавал Французский институт общественного мнения (IFOP) более чем через год после первого карантина в исследовании, проведенном для свадебного сайта YesWeBloom.com и опубликованном в этот четверг, 29 июля. Опрос показывает очевидную стабильность брака, но при этом отмечает, что кризис все же подвергает пары испытанию. Каждый четвертый человек (27%) признается, что испытывал желание расстаться со своим супругом в периоды карантина и/или после того, как каждый раз вводился комендантский час. В частности, о разрыве думали 25% женщин по сравнению с 28% мужчин", - пишет журналистка Le Figaro Кассандра Фрадлен.

"Такое искушение особенно заметно среди молодежи. Опрос, проведенный на выборке в 3003 человек, показал, что потребность разорвать отношения почувствовали 50% лиц моложе 30 лет по сравнению с 14% лиц старше 60 лет. Наиболее уязвимые в экономическом и финансовом отношении люди также признались, что думали о разрыве: так заявили 46% мужчин и 35% женщин, зарабатывающих менее 900 евро в месяц, по сравнению с 21% мужчин и 23% женщин, зарабатывающих больше 2500 в месяц. Это желание также больше коснулось жителей крупных мегаполисов, как правило, проживающих в большей тесноте", - указывает автор публикации.

(...) "Согласно результатам опроса, тремя основными факторами, расшатавшими отношения в паре, являются нехватка общения, сексуальные разногласия - включающие в себя разницу в потребностях или ожиданиях в плане половой жизни - за которыми следует стресс, связанный с работой. Хотя одинаковое число мужчин и женщин определили большую часть этих факторов в качестве проблем для своих отношений, нехватка общения в паре сказалась больше на женщинах, чем на мужчинах. 70% из них назвали это помехой для отношений, по сравнению с 54% мужчин", - указывает журналистка.

"Разрыв отношений для многих так и остается в качестве желания, однако часть людей, живущих в паре, (12%) планируют дистанцироваться от своего партнера после окончания кризиса, а 4% - окончательно расстаться", - пишет Le Figaro.

"Франсуа Краус, директор направления "Гендер, сексуальность и сексуальное здоровье" IFOP объясняет такое положение, в частности, "выжидательной позицией, в целом, классической в период кризиса, которая несомненно обусловлена страхом одиночества [...], но также практическими (жилье, школа для детей, и т. д.) и финансовыми причинами: разрыв отношений [...] обычно приводит к падению уровня жизни бывших супругов".

"Не предсказывая "бум разводов", Франсуа Краус делает вывод о том, что вполне вероятно, мы станем свидетелями "значительного увеличения расставаний, когда санитарно- экономический контекст облегчит расторжение брачных уз".