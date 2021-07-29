В России вакцинация от Covid-19 замедляется из-за всеобщего недоверия

(...) "Принято говорить, что Москва или Санкт-Петербург - это "не настоящая Россия", коей являются более сельские, более традиционные регионы. Когда дело доходит до вакцинации против Covid-19, похоже, что такая поговорка верна. Логично, что Москва является одним из тех регионов России, где наиболее активно проводится вакцинация (35%, такой уровень по-прежнему остается низким), но на других территориях все намного сложнее. Так, по стране только 23% россиян получили хотя бы одну дозу одной из четырех имеющихся в обращении национальных вакцин", - пишет специальный корреспондент Le Figaro в Вологде Джулиан Коллинг.

"Чтобы познакомиться с исконной Россией, не нужно далеко отъезжать от Москвы. В 400 км к северу от столицы, проезжая мимо великой Волги, мы уже оказываемся в Вологде. (...) Вологодская область является одним из тех административно-территориальных образований, расположенных недалеко от Москвы, где люди вакцинируются меньше всего. По данным статистического агентства, менее 20% жителей получили хотя бы одну инъекцию, в то время как несколько северных регионов также испытывают нехватку или трудности с поставками", - говорится в статье.

"Перед лицом буксующей кампании по вакцинации и прочно утвердившимся на территории России вариантом Дельта - 70% новых случаев - губернатор области в конце июня открыл два новых пункта бесплатной вакцинации в Вологде. Один прямо в центре города, напротив универсального магазина. Там 44-летняя волонтер Светлана ждет посетителей в одиночестве. В середине недели, в нерабочее время, там никого нет. "Когда этот пункт открылся в начале июля, у нас было больше людей, но сейчас все уже успокоилось", - сказала она.

"(...) Один из пришедших на вакцинацию во второй пункт в большом Дворце спорта - 61-летний Василий, сотрудник российского энергетического гиганта "Газпром". На самом деле, у Василия не было выбора: несколько недель назад в целях противостояния третьей волне российское правительство ввело обязательную вакцинацию 60% сотрудников государственных компаний или администраций. "Я бы все равно сделал это без всякого принуждения, - сказал он. - Вокруг меня многие отказываются, даже моя жена, хотя раньше мы оба переболели. Боятся побочных эффектов. Когда я пришел в центр вакцинации в мае, там было то же самое, я был почти один".

"30-летняя Нина, волонтер по работе с редкими посетителями, признается: "У нас не бывает больше 50 человек в день. Наш рекорд - 130 вакцинированных за один день на открытии. Но процесс не ускоряется".

(...) "Фактически Россия превратилась в страну, которая резко разделилась на сторонников вакцинации и ее противников. Причины нежелания прививаться многочисленны, они ощущаются как в Вологде, так и везде. Они также кроются в таком широко распространенном в стране явлении, как недоверие, - указывает автор статьи. - Максим, 19-летний студент, приехал во Дворец спорта со своей девушкой Машей, "прежде всего ради безопасности (своих) бабушек и дедушек", после долгих раздумий".

"Я принял решение после того, как прочитал статью в журнале The Lancet, посвященную вакцине "Спутник V", но вокруг меня мало даже молодых людей, которые стараются быть хорошо информированными, - признается он. - Мои родители, живущие в селе, боятся вакцинации. Ужасно не хватает информации. А потом, люди вообще не доверяют правительству, властям, и всему, что бы ни обсуждалось. Они видят, как по телевизору целый день критикуют иностранные вакцины, там говорят, что они убивают. Само понятие вакцины дискредитируется, но, с другой стороны, мы должны верить, что наша вакцина гениальна и эффективна?" Известный политолог и специалист по тенденциям Екатерина Шульман рассуждает в том же направлении. Помимо того, что вакцина пугает уже тем, что она новая, государственная пропаганда давно постепенно внушает недоверие ко всему: к учреждениям, медицине, науке. Мы живем в мире, где нет правды, так нам говорят. Ирония заключается в том, что подобная стратегия, используемая, например, против оппозиции, оборачивается против власти во время пандемии, когда необходимо мобилизовать людей с помощью доверия, позитива, а не авторитарными средствами. Отсюда некая пассивность, состояние оцепенения перед вирусом", - пишет Le Figaro.

"В такой обстановке процветают нелепые рассуждения о Covid-19 и вакцинах в целом. "Какой вирус? Как бояться вируса, которого нет? Сами врачи говорят, что он не выявлен!"- утверждает 40-летний Артем, продавец, которого мы встретили в городском автобусе, где в лучшем случае треть пассажиров были в масках. Он говорит, что получает информацию только на YouTube. "Я думаю, что какая-то группа людей создала этот так называемый "вирус", все это лишь политическая игра, выходящая за пределы России".

(...) "Я принципиально дорожу своей свободой воли и свободой выбора. Мы мало что знаем об этих вакцинах, и все же мои свободы хотят ущемить, вынуждая меня пройти вакцинацию. А если я этого не сделаю, то стану гражданином второго сорта. Это неприемлемо", - объясняет 36-летняя Наталья, работающая на аукционах.

(...) "Медперсонал также скептически относится к кампании по вакцинации. Перед женской поликлиникой 1 с ее массивными и несколько ветхими зданиями стоит Любовь Васильева, лаборант клиники и член независимого профсоюза "Альянс врачей"*, близкого к оппозиции. "В моей лаборатории из двенадцати человек вакцинирован только один, - невозмутимо говорит она. - Мы не против вакцин, но мы думаем, что у нас слишком мало достоверной информации о "Спутнике V", например, разработанном в спешке, без продолжительного исследования, без предварительного тестирования на животных... От нас потребуют делать его каждые шесть месяцев, это уж слишком. Нам просто нужно больше информации, чтобы каждый мог сделать свой выбор без принуждения".

(...) "Но несмотря на множество сомневающихся, в центре Вологды мы встретили столько же людей, которые пришли на вакцинацию добровольно, - отмечает журналист. "Нечего тут обсуждать, это пандемия, и у нас есть вакцина, которая работает!" - сердито говорит 74-летняя Людмила, сидящая на скамейке со своей 80-летней подругой Ольгой. Обе женщины, не колеблясь, получили свои прививки. "Нужно избавляться от нашего священного "русского авось", - смеются они. - От способа сказать себе: "Я посмотрю, подожду и понадеюсь на то, что все обернется к лучшему!"

"Я и мои привитые родственники больше боялись болезни, чем вакцины, этот избыточный страх смехотворен", - утверждает Александр. Такое чувство разделяют многие жители Вологды. Еще одно доказательство того, что население очень разделилось в своем отношении к этому вопросу. Несмотря на различные принудительные меры, которые будут расширяться, подарки за прививку и вездесущую эпидемию, заполняющую больницы и перегружающую работу личного состава машин скорой помощи, вакцинация в России продвигается медленно, но верно. Однако, судя по всему, почти ничто не способно ее ускорить", - резюмирует Джулиан Коллинг.

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента