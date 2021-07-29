Виолетта Грудина: преследуемая, принудительно госпитализированная, несгибаемая

"Критик Кремля Виолетта Грудина всего лишь хотела баллотироваться в городской совет Мурманска. Но вместо того, чтобы вести избирательную кампанию, 31-летняя юрист теперь объявила голодовку", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Виолетта Грудина не ела с понедельника. Но ей все равно дали хлеб с маслом, миску желтой каши, темный напиток, возможно, чай. Грудина снимает на мобильный телефон, как она сама выносит полный поднос из больничной палаты, - повествует журналистка Зильке Бигалке. - (...) 31-летняя девушка лежит в больнице Мурманска на севере России не из-за того, что она объявила голодовку. Скорее наоборот: Грудина протестует против своей принудительной госпитализации. В середине июля суд постановил, что Грудина нарушила правила карантина. При этом за два дня до вынесения решения она предоставила отрицательный тест на коронавирус".

"Сторонница находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального хочет баллотироваться в городской совет Мурманска. Это единственная причина, по которой она сейчас находится в ковидном отделении, считает она. Пока Грудина находится в изоляции, она не может подать документы в Центральную избирательную комиссию. Она попросила больницу переслать документы за нее. Но главный врач больницы хочет баллотироваться сам - от партии Кремля. Ее заявление так и не поступило, жалуется Грудина. Именно поэтому она объявила голодовку".

"Юрист привыкла к преследованиям, но в последнее время они были особенно неприятными: неизвестный мужчина напал на нее на улице. Она говорит, что ненависть причинила ей тогда больше боли, чем побои. В своем почтовом ящике она обнаружила листовки, на которых ее называли растлительницей малолетних. Дверь ее офиса заклеили монтажной пеной и размалевали свастикой, помещение разгромили. Следующий сюрприз в почтовом ящике - мишень - она сначала не поняла. Но потом обнаружила пробоины от пуль в окне офиса", - пишет издание.

"В мае Грудина рассказывала об этом в интервью SZ (...). Она не боится, сказала она тогда, назвав Россию "тоталитарным государством с элементами монархии, в котором есть только один правитель: Владимир Путин". Он боится ее и ее соратников, а не наоборот, считает Грудина".

"Она имеет в виду команду Алексея Навального, местную группу сторонников которого она в то время возглавляла в Мурманске; разгромленный офис был одним из филиалов Навального. Потом московский суд признал организации Навального "экстремистскими", и все региональные офисы были закрыты".

"Виолетта Грудина, тем не менее, продолжает свою избирательную кампанию. Она уже занималась политикой до того, как присоединилась к Навальному. По ее словам, в 2013 году в политику ее привела нетрадиционная ориентация - тогда Госдума приняла новый дискриминирующий закон против "пропаганды гомосексуализма". Грудина изучала право, работала в региональном антидискриминационном центре, вела кампании против ненависти в СМИ, а также выступала за повышение заработной платы".

"Что касается коронавируса, то она действительно почувствовала недомогание в середине июня, осталась дома, вызвала врача. Когда тест на коронавирус дал положительный результат, Грудина продлила самоизоляцию до 14 дней. Тем не менее против нее было возбуждено уголовное дело, якобы за нарушение правил карантина. Только за это ей грозит тюремное заключение. Когда ее забирала машина скорой помощи, чтобы отвезти в больницу, Виолетта Грудина снова снимала все на телефон: "Приехала моя карета", - сказала она и села в машину - в сером пиджаке, как будто собирается на предвыборное мероприятие", - пишет Süddeutsche.