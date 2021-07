29 июля 2021 г. Шон О'Нил и Кэтрин Бэкси | The Times "Я не кассир Путина", говорит Роман Абрамович "Олигарх-миллиардер утверждает, что в книге о приходе к власти президента Путина он изображен как "кассир" российского лидера (...). 54-летний Абрамович считает, что 26 отрывков из книги "Люди Путина", написанной журналистом-расследователем Кэтрин Белтон, наносят ущерб его репутации и будут удерживать людей от взаимодействия с ним. Абрамович, который отозвал заявку на продление своей инвестиционной визы в Великобританию в 2018 году после того, как Министерство внутренних дел страны задержало ее продвижение, входит в число тех, кто оспаривает нашумевшую книгу, включая трех олигархов и государственную компанию. Абрамович и российская государственная энергетическая компания "Роснефть" подали в суд на издателя HarperCollins и на Белтон лично за клевету. Два других состоятельных российских бизнесмена - 57-летний Михаил Фридман и 66-летний Петр Авен - объявили об урегулировании своих претензий в ходе слушаний", - говорится в статье. Как поясняет The Times, "издатель согласился удалить упоминания о связях между двумя людьми, основателями российского Альфа-банка, и КГБ, и согласился с тем, что существенные доказательства подобной связи отсутствуют". (...) "Авена, Фридмана и Абрамовича представлял королевский адвокат Хью Томлинсон. (...) Он утверждал, что книга содержит небрежные неточности. Белтон и издатели настаивают, что подход олигарха к значению отрывков является избирательным и несфокусированным. По их словам, существенно важно прочитать 620-страничную книгу во все ее полноте. В письменных заявлениях Абрамович отмечает, что его порочат предположениями о том, что он имел "коррумпированные отношения" с Путиным. Он оспаривает утверждения о том, что купил "Челси" в 2003 году, "чтобы коррумпировать британскую элиту"; обвинения в том, что он отдал большую часть выручки от продажи фирмы "Сибнефть" за 13 млрд в распоряжение Путина и его соратников; и идею, что он приобрел недвижимость в Нью-Йорке, чтобы развивать отношения с семьей Трампа по запросу Кремля", - передает газета. "Эндрю Кэлдекотт, королевский адвокат, представляющий Белтон и HarperCollins, отметил, что читатели будут полагать, что "есть основания подозревать, что г-н Абрамович действовал по указанию Кремля", когда покупал "Челси", а не то, что он определенно действовал именно так. Кэлдекотт указал, что в книге "зафиксировано твердое отрицание со стороны человека, близкого к Абрамовичу", что Кремль дал приказ о сделке о покупке "Челси", в то время как в другом отрывке говорится, что олигарх, "возможно", действовал по распоряжению. "Нельзя игнорировать разницу между действовал и возможно, действовал... Это тот случай, когда мы говорим, что авторская позиция явно оставляет вопрос открытым", - отметил он. "(...) Упоминание о покупке "Челси" как о части попытки "проникнуть, манипулировать и коррумпировать британскую элиту" не является обвинением во взяточничестве, но усиливает более широкий тезис книги о том, что Путин использовал богатых россиян, чтобы добиться "еще большего международного признания и легитимности". В книге говорится, что выбор Абрамовичем "Челси" стал символом российских денег, хлынувших в Великобританию, и его охотная готовность помогла российским деньгам стать частью лондонской жизни", - пишет газета, поясняя, что слушания продолжаются. (...) Источник: The Times