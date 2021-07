29 июля 2021 г. Энн М. Симмонз | The Wall Street Journal После Навального бросать вызов Путину становится еще сложнее "Бросать вызов Владимиру Путину всегда было сложно. Теперь его оппоненты говорят, что это практически невозможно, поскольку Кремль разворачивает массированное наступление на любого, кто осмеливается выступить против российского президента", - пишет The Wall Street Journal. "В последние недели в преддверии парламентских выборов осенью власти активизировали кампанию по подавлению критиков и организаций, которые рассматриваются как антиправительственные. Почти еженедельно после апрельского заключения в тюрьму Алексея Навального, самого известного диссидента России, который ранее пережил атаку с применением нервно-паралитического агента, оппозиционные лидеры подвергались задержаниям, правозащитные и юридические группы были вынуждены распуститься, а независимые медиа-организации оттеснялись на второй план", - говорится в статье. "По мнению некоторых политических обозревателей и наблюдателей за Кремлем, это подавление является еще одним свидетельством того, что режим Путина становится сильнее, несмотря на общественное недовольство экономикой и западные санкции за его предполагаемые нарушения, включая нарушения прав человека", - указывает газета. "Складывается впечатление, что Путин не чувствует угрозы со стороны оппозиции или давления со стороны США и мало заботится о том, чтобы умиротворить общество, считают аналитики. По их словам, вместо этого власти, похоже, готовы использовать ряд инструментов, чтобы сокрушить любое пространство для организации уличных протестов или расследования финансовых дел Путина и его ближайшего окружения", - пишет The Wall Street Journal. "Это показывает, что Путин теперь очень уверен в себе, и он может полагаться на силу, считая, что нет необходимости идти на какой-то компромисс между обществом и правительством", - говорит Владислав Иноземцев, директор базирующегося в Москве некоммерческого аналитического Центра постиндустриальных исследований. "Последним шагом стало то, что в понедельник российские власти заблокировали доступ к веб-сайту Навального (...) и к сайтам десятков других, включая сайты его Фонда борьбы с коррупцией*/***, а также лиц и организаций, связанных с его делом. Этот сайт был одним из основных способов поддержания контактов Навального со сторонниками после его заключения в тюрьму за нарушение условий его условно-досрочного освобождения за предыдущую судимость, которая, по его словам, была политически мотивированной. Решение заблокировать сайт было принято после того, как его движение было объявлено экстремистской организацией. (...) Навальный и его сторонники с тех пор сосредоточили внимание на сентябрьских парламентских выборах как на способе отвлечь поддержку от правящей партии "Единая Россия", разоблачая коррупцию в правительстве и поддерживая оппонентов Путина. Всего будут избираться представители на 450 мест". "Но в последние три месяца произошла резкая эскалация в том, как власти используют драконовские законы для признания оппозиционных групп и отдельных лиц "иностранными агентами" или "нежелательными" организациями, вынудив с конца апреля, по меньшей мере, 17 СМИ и журналистов прекратить деятельность или ограничить объем своей работы, - говорится в статье. (...) - Депутаты также подвергаются давлению. Павел Грудинин, известный кандидат от Коммунистической партии, который на президентских выборах 2018 года набрал 12% голосов против Путина, был лишен возможности участвовать в сентябрьских выборах после заявления прокуратуры об обнаружении того, что он владеет акциями иностранной компании". Дмитрию Гудкову, который работал в нижней палате парламента с 2011 по 2016 год и надеялся снова баллотироваться на сентябрьских выборах, запретили избираться после участия в протестах в поддержку Навального в начале этого года и из-за того, что прокуратура возбудила против него уголовное дело по неуплате долга по договору аренды подвала, говорится в публикации. "По словам Гудкова, прежде, чем он бежал из страны в Болгарию в июне, власти более десяти раз совершали обыск в его доме, а также в домах членов его семьи и коллег. По телефону он сообщил, что Кремль оказывает давление не только для того, чтобы правящая партия "Единая Россия" выиграла на сентябрьских выборах, но и для предотвращения возможных протестов против результатов или того, как будут проводиться выборы". "Кремль отверг обвинения в том, что он пытается избавиться от политических оппонентов перед парламентскими выборами. (...) Политические аналитики, однако, говорят, что маневры правительства выходят далеко за рамки его обычных предвыборных усилий по подавлению инакомыслия", - отмечается в статье. "Начинает казаться, что выборы - это просто повод расчистить поле от активистов, а также от неправительственных организаций и СМИ, которые работают независимо от государства", - сказала Валентина Дехтяренко, активистка правозащитной группы "Зона права" в Москве. Один из примеров - "Команда 29", известная ассоциация юристов-правозащитников, которая приостановила свою работу в начале этого месяца после того, как власти в Москве приказали ей закрыть веб-сайт, сославшись на связь с зарегистрированной в Чехии неправительственной организацией Společnost Svobody Informace, которая внесена в список нежелательных организаций в России. Организация подчинилась". "Иногда приходится принимать очень неприятные и очень сложные решения, чтобы спасти главное: людей", - сказал Иван Павлов, ведущий юрист группы, в комментариях, отправленных его пресс-секретарем. В отношении него с апреля ведется уголовное дело, когда прокуратура обвинила его в разглашении секретной информации, касающейся одного из его клиентов, и запретила использовать какие-либо устройства связи. Генпрокуратура России не ответила на запрос о комментариях относительно мер, принятых в отношении Павлова и "Команды 29". Издание указывает, что в этом месяце в отдельный список СМИ-иноагентов была включена журналист Юлия Ярош** вместе с двумя своими коллегами. Теперь Ярош** должна будет зарегистрироваться в России как юридическое лицо и ежеквартально сообщать властям о своих доходах и расходах из всех источников, в том числе о том, сколько она тратит на еду, одежду и бензин. Все, что она публикует или транслирует, даже в социальных сетях, должно содержать предупреждение: "Я иностранный агент", говорит она. "В противном случае будут штрафы, а после нескольких штрафов может быть возбуждено уголовное дело", - сообщила Ярош**. "По данным Министерства юстиции России, в реестр СМИ-иноагентов, начатый в 2017 году, в настоящее время входят 34 издания и журналистов. С 23 апреля в список добавлено 17 имен, в том числе 13 отдельных журналистов". "Многие из тех, кто стал мишенью, говорят, что возможности дать отпор ограничены, но они говорят, что полны решимости продолжать борьбу, несмотря на риски", - сообщает издание. "Отступать, заниматься самоцензурой, думать, что мы, вероятно, не будем писать о выборах сейчас, потому что тогда мы будем полностью закрыты - это ерунда", - говорит Ярош**, признавая, что будет соблюдать правила включения ее в список иностранных агентов". "Политики в изгнании и медиа-группы, работающие из-за границы, заявили, что будут продолжать разоблачать злоупотребления правительства и оказывать поддержку диссидентам. Гудков и другие активисты заявили, что они будут продолжать побуждать россиян практиковать то, что они называют умным голосованием - стратегию, выдвинутую Навальным, когда людей призывают голосовать за самого сильного оппонента Путина, независимо от того, какую партию он представляет. Сложность в том, что все меньше и меньше таких кандидатов попадают в бюллетени", - говорится в статье. (...) В статье написала Валентина Очирова * - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента ** - средство массовой информации, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента *** - организация, признанная экстремистской, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации" Источник: The Wall Street Journal