Как "повар Путина" хочет прибрать к рукам нефтяной бизнес ИГИЛ*

Пока что "Исламское государство"* контролирует многие нефтяные и газовые месторождения в Сирии. Сирийское правительство подумывает над тем, как освободить их при помощи русских. Но как с этим связан "повар Путина"? - задается вопросом постоянный автор Die Presse Эдуард Штайнер.

В советское время Евгений Пригожин, бизнесмен из Санкт-Петербурга, в течение нескольких лет отбывал срок за кражу и мошенничество. "Потом он стал "поваром Владимира Путина", стремительно расширяя свой бизнес: его компания обеспечивает питанием российскую армию и московские школы. Миллионы приносит ему и снабжение едой МЧС. И если верно то, что удалось узнать борцу с коррупцией Алексею Навальному, имя Пригожина связывают с расположенной в Петербурге "фабрикой интернет-троллей", где якобы и рождаются все пропутинские комментарии для интернета", - пишет автор статьи.

"Но, похоже, Пригожину этого мало. Он, а точнее, связанная с ним компания "Евро Полис" нацелилась на весьма прибыльный бизнес за границей", - сообщает Штайнер.

Ссылаясь на сайт fontanka.ru и другие российские СМИ, журналист указывает на то, что "Евро Полис" якобы получит контроль над четвертью нефтегазовых месторождений в тех районах Сирии, которые еще предстоит вырвать из рук ИГИЛ*. По словам российских журналистов, информация была получена из неких источников, близких к российскому Минэнерго. "Как поведали эти источники, "Евро Полис" подписал соответствующий меморандум с министром нефти и минеральных ресурсов Сирии сроком на 5 лет", - передает Die Presse.

Согласно документу, компания обязуется освободить, а затем осуществлять охрану захваченных террористами месторождений. Как пишет Штайнер, примечательно, что сеть компаний Пригожина связывают с ЧВК Вагнера, неформальной военной организацией, члены которой с 2014 года задействованы на востоке Украины, а с 2015 года - в Сирии, где среди прочего участвовали и в освобождении Пальмиры.

Как отмечает Штайнер, существование меморандума подтвердили российскому экономическому изданию РБК как в окружении Пригожина, так и в окружении ЧВК Вагнера. По сообщениям fontanka.ru, сотрудники "Евро Полиса" уже задействованы в Сирии на восстановлении нефтяных объектов и в качестве пожарных. Минэнерго от комментариев отказалось, сославшись на то, что в случае с меморандумом речь идет о "коммерческой тайне".

Сам Пригожин и его компании находятся в санкционном списке США. По данным американского Минфина, Пригожин имеет "близкие деловые отношения с российским Минобороны". Одна из его компаний, говорится в статье, якобы занята строительством военных баз близ украинской границы.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.