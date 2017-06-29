ПАСЕ начинает процедуру смещения испанца Педро Аграмунта

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) начала осуществлять формальности по смещению своего председателя, испанского сенатора Педро Аграмунта, сообщает El Pais. Это произошло после того, как Аграмунт отказался уйти в отставку добровольно, уточняет журналист Мигель Гонсалес. ПACE приняла изменение своих правил, позволяющее отстранять ее председателя и вице-председателей.

Автор уточняет, что эту инициативу только предстоит внести в повестку дня. По словам источников, это должно произойти сегодня, а в октябре она будет рассмотрена на пленарном заседании. "Тем временем Аграмунт будет временно отстранен от всех своих обязанностей", - сообщает издание.

"Причина этого беспрецедентного мятежа против председателя ПАСЕ - его встреча с сирийским президентом Асадом, которая состоялась 20 марта, за две недели до химической атаки по населенному пункту Хан-Шейхун", - сообщает издание. Аграмунт посетил Дамаск в сопровождении испанского депутата Жорди Шукла и нескольких российских парламентариев. "Аудиенция, которую глава геноцидного режима дал высшему представителю органа, который должен продвигать в Европе демократию и права человека, эксплуатировалась официальными СМИ Сирии и России и спровоцировала возмущение его коллег по ПАСЕ, не проинформированных Аграмунтом о его поездке", - говорится в статье.

Со своей стороны, Аграмунт называет себя жертвой срежиссированной кампании и обещает предпринять "юридически-правовые действия" против тех, кто добивается его отставки.

Бюро ПАСЕ 28 апреля вынесло Аграмунту вотум недоверия, запретив ему совершать официальные поездки, участвовать в заседаниях или делать заявления от имени ПАСЕ.

"До поездки в Дамаск Аграмунт уже оказался в центре урагана из-за обвинений в потворстве режиму Азербайджана, который осуждают за нарушения прав человека", - пишет издание. Бывший итальянский депутат Лука Волонте "получил от властей Баку 2,3 млн евро якобы на попытки оказать влияние на других парламентариев", пишет автор. Аналитический центр ESI утверждает, что Волонте и Аграмунт возглавляли "лобби Азербайджана" в Страсбурге.