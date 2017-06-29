Спасибо Путину, а не Трампу за новое увеличение оборонных расходов НАТО

"Один президент подталкивает НАТО к совместным действиям по оборонным расходам. Но этот президент находится в Москве, а не в Вашингтоне", - пишет Foreign Policy.

В среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что члены НАТО, кроме США, в этом году увеличат свои оборонные расходы на 4,3% (12 млрд долларов), чтобы, как отмечает автор статьи Робби Грэмер, "противостоять российской агрессии и противодействовать террористическим угрозам с Ближнего Востока".

"Чтобы наши страны были в безопасности, мы должны продолжать работу над увеличением оборонных расходов и более справедливым распределением бремени в нашем альянсе, - сказал Столтенберг журналистам в среду. - Мы действительно вышли на новый уровень. Тренд идет вверх, и мы намерены его придерживаться".

"Распределение бремени всегда было больным местом отношений между США и НАТО, - напоминает Грэмер. - Вашингтон, на долю которого приходится большая часть оборонных расходов НАТО, годами призывал союзников к выплате своей справедливой доли". Но Трамп усилил давление, ополчившись на своих союзников за их "задолженность" перед Соединенными Штатами и даже намекнув, что Вашингтон не придет на помощь союзникам, которые тратят недостаточно средств на оборону.

"Увеличение оборонных расходов НАТО является, в какой-то мере, заслугой Трампа, но высокопоставленные представители НАТО и Европы утверждают, что сигнал к действию поступил от российского президента Владимира Путина, а не от главного человека в Овальном кабинете", - отмечает автор.

"После вторжения России в Крым в 2014 году, которое застало Вашингтон и его союзников врасплох, члены НАТО обязались коллективно достигнуть двухпроцентного порога (2% от ВВП. - Прим. ред.) к 2024 году путем пошагового увеличения расходов. Оборонные расходы НАТО выросли на 1,8% в 2015 году и на 3,3% в 2016 году. Многие национальные правительства проработали эти увеличения до неожиданной победы Трампа на президентских выборах в ноябре прошлого года", - указывает Грэмер.