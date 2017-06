29 июня 2017 г. Макс Седдон | Financial Times Основатель Telegram согласился предоставить данные о своем приложении российским цензорам "Основатель популярного приложения для обмена сообщениями Telegram заявил, что готов предоставить данные о нем российским цензорам, что стало очевидной уступкой в ответ на угрозы заблокировать мессенджер. Павел Дуров, уехавший из России в 2013 году, чтобы основать Telegram на доходы от продажи его соцсети "ВКонтакте", заявил в среду, что он пойдет навстречу требованиям российского контролирующего органа в сфере коммуникаций", - пишет журналист Financial Times Макс Седдон. Хотя требуемые данные уже находятся в открытом доступе в корпоративной базе данных британской регистрационной службы Companies House, этот шаг стал значительной победой для российских цензоров, которые пытаются заставить иностранные компании подчиниться местным драконовским законам, что означает предоставление тайным службам широкого доступа к данным пользователей, говорится в статье. Роскомнадзор на прошлой неделе несколько раз пригрозил заблокировать Telegram из-за отказа Дурова предоставить данные для внесения его сервиса в "реестр организаторов распространения информации". После того как Дуров отверг требования контролирующего органа, на российском государственном телевидении вышло несколько передач, в которых давалось понять, что Telegram разрешает террористам и наркоторговцам безнаказанно действовать через его защищенную службу обмена сообщениями, повествует Седдон. Аналогичное заявление сделало и ФСБ. Дуров подчеркнул, что компания только пройдет регистрацию, но не будет соблюдать требования Роскомнадзора о сохранении данных пользователей. "Мы не хотели дать властям шанс заблокировать Telegram под предлогом непредоставления каких-то дурацких данных, вроде названия нашей компании, - сказал Дуров в интервью Financial Times. - Если они нас заблокируют, им придется это сделать по серьезным причинам". Источник: Financial Times