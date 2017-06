29 июня 2017 г. Шон Уокер | The Guardian Сын разоблаченных российских шпионов добился восстановления канадского гражданства "Сын двух работавших под глубоким прикрытием российских шпионов добился восстановления своего канадского гражданства после долгой правовой битвы. Канадское правительство лишило Алекса Вавилова гражданства после того, как его родители были разоблачены ФБР как шпионы КГБ, несколько десятилетий притворявшиеся канадцами", - сообщает Шон Уокер в The Guardian. Алекс - младший сын Андрея Безрукова и Елены Вавиловой, отправленных КГБ в Канаду в 1980-х годах и живших там под именами умерших канадцев Дональда Хитфилда и Трэси Энн Фоли. В 2010 году Безруков и Вавилова, поселившиеся в США с родившимися в Канаде сыновьями Тимом и Алексом, были арестованы наряду с девятью другими российскими шпионами, в том числе Анной Чапман. Алексу тогда было 16 лет. "Алекса и Тима лишили канадского гражданства из-за положения, что "дети служащих зарубежных правительств" не получают канадского гражданства по праву рождения", - говорится в статье. "Я чувствую себя так, как будто меня лишили моей собственной идентичности за то, к чему я не имел отношения", - сказал Алекс Вавилов The Guardian год назад. "Теперь один из судов Торонто опроверг это решение", - сообщает журналист. В электронном письме, написанном после вынесения вердикта, Алекс сказал, что чувствует себя "реабилитированным и счастливым, потому что в конце концов справедливость восторжествовала". "Если кто-то совершает правонарушение, мы не отнимаем у него гражданство, - сказал Хадайт Назами, адвокат обоих братьев. - Вместо этого его можно наказать по закону, предназначенному для этой цели. Но даже тогда мы применяем правовые стандарты и не наказываем детей за поведение их родителей". "Теперь у канадского правительства есть 30 дней, чтобы подать апелляцию против этого решения и перевести дело в Верховный суд, но Назами надеется, что этого не произойдет, а также полагает, что такое же решение вскоре будет принято и в отношении Тима", - передает Уокер. Источник: The Guardian