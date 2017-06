29 июня 2017 г. Джулиан Борджер | The Guardian Белый дом может предложить ослабить санкции на первой встрече Трампа и Путина Дональд Трамп велел помощникам в Белом доме сформулировать возможные уступки, которые могут быть предложены в качестве разменной монеты на его планирующейся встрече с Владимиром Путиным на следующей неделе, пишет английская The Guardian со ссылкой на двух бывших чиновников, осведомленных о подготовке к встрече. "Совет национальной безопасности (СНБ) получил задание предложить "планируемые результаты" первой встречи Трамп-Путин, включая возвращение двух дипломатических зданий, которые русские освободили по приказу администрации Обамы в ответ на вмешательство Москвы в выборы 2016 года", пишет корреспондент газеты Джулиан Борджер, ссылаясь на бывшего чиновника. "Неясно, что у Путина попросят взамен", - говорится в статье. "СНБ и Госдепартамент яростно сопротивляются односторонним уступкам, нацеленным просто на улучшения тона американо-российских отношений", - сообщает автор. В администрации Трампа также звучат возражения против его предпочтения провести официальную двустороннюю встречу с Путиным на саммите G20 в Германии, как впервые сообщило агентство Associated Press. По мнению некоторых чиновников, это должна быть краткая неформальная встреча. Представитель СНБ Майкл Энтон сообщил, что формат встречи между двумя лидерами "пока еще не определен", и не ответил на вопрос о просьбе к сотрудникам Совета нацбезопасности предложить возможные "разменные монеты" для встречи, передает журналист. "Их попросили предоставить "результаты", но есть сопротивление по поводу того, чтобы что-то предлагать, не получая что-то взамен", - цитирует автор экс-чиновника, осведомленного о дискуссии в Белом доме. "Один из возможных жестов, который рассматривается, - это возвращение доступа к двум дипломатическим зданиям в Мэриленде и Нью-Йорке, из которых российских чиновников выгнала администрация Обамы в декабре в рамках пакета карательных мер в связи с российским взломом выборов 2016 года", - говорится в статье. При вступлении в должность госсекретарь США Рекс Тиллерсон поддерживал шаги по улучшению отношений с Москвой и организовал встречу Лаврова с Трампом в Овальном кабинете, продолжает журналист. Однако, как заявил изданию бывший чиновник, экс-руководитель нефтяной компании почувствовал, что "обжегся" на этом эпизоде: фотографии с встречи российское правительство опубликовало без разрешения администрации США, а Трамп на ней раскрыл засекреченную информацию о контртеррористических операциях. "С тех пор Тиллерсон стал более непреклонным в оппозиции ослаблению санкций без существенных изменений российского поведения". Как сообщила газете Эвелин Фаркас, экс-заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии, закрытие российских зданий и высылка подозреваемых шпионов были задуманы лишь как первый шаг карательных мер против Москвы за ее вмешательство в выборы. "Если президент Трамп начнет отменять какие-либо из этих мер, включая возвращение объектов в Мэриленде и Нью-Йорке, то российское правительство подумает, что им сошло с рук то, что они нам сделали, и, поверьте мне, они снова предпримут такую попытку", - заявила Фаркас. "При том, что Конгресс и большая часть администрации настроены против уступок России, Трамп пока был заблокирован в своих попытках завязать дружественные отношения с Москвой, - пишет автор. - Его встреча с Путиным на следующей неделе, как бы то ни было, предоставит ему возможность немедленно переиначить политику". "Большой непредсказуемой составляющей во всем этом является человек, занимающий должность президента США, - заявил изданию Том Малиновский, бывший чиновник Госдепа, один из тех, кто лоббировал в Конгрессе принятие законопроекта, кодифицирующего антироссийские санкции. - Мы не знаем, что он скажет, когда встретится с мастером манипуляций из Кремля". Источник: The Guardian