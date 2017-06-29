По данным американской разведки, Россия убеждена в том, что Америка хочет смены режима в Кремле

"Чиновники в России обеспокоены тем, что США пытаются организовать смену режима в Кремле, как свидетельствует рассекреченный доклад Разведывательного управления Министерства обороны США, доступ к которому получило Associated Press", - передает британская газета Independent.

В докладе говорится, что Россия испытывает все большую обеспокоенность по поводу намерений США в отношении ее правительства, и упоминается "глубокое и основательное недоверие к попыткам США продвигать демократию во всем мире и тому, что она воспринимает как американскую кампанию по навязыванию единообразной системы мировых ценностей".

"Кремль убежден, что США готовят почву для смены режима в России, - мнение, которое еще больше подкрепилось событиями на Украине", - говорится в докладе.

"Новый доклад напоминает о временах холодной войны, когда разведслужбы публиковали серии докладов, характеризовавших соперничество между двумя мировыми супердержавами. Впрочем, они прекратились в 1991 году, после распада Советского Союза", - отмечает издание.

"Официальный представитель Разведывательного управления Министерства обороны США утверждает, что доклад, который, по сообщениям, был подготовлен задолго до избрания президента Дональда Трампа, не связан с последними мировыми событиями. Но в нем описывается методично наращиваемый российский военный потенциал, почти через три десятилетия после распада СССР", - говорится в статье.