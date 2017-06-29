Спиннеры были изобретены, чтобы установить мир на Ближнем Востоке, и изобретательница не заработала на них ни пенса

Фиджет-спиннер - игрушка, с которой этим летом играют все британские дети, "изобретен американкой Кэтрин Хеттингер, которая подала заявку на патент в 1993 году", - пишет корреспондент Independent Бетан Маккернан.

Хеттингер сказала, что замысел этого недорогого устройства возник у нее после поездки к сестре в Израиль. "Там она услышала, что палестинские дети часто швыряют камнями в полицейских, и подумала, что вертящееся устройство могло бы отвлечь недовольных жизнью детей и стать "паровым клапаном" для ненасильственного выплескивания накопленной энергии", - говорится в статье.

"Это началось как способ помочь примирению, а затем я обнаружила, что это очень успокаивает", - сказала Хеттингер в недавнем интервью изданию Money.

В прошлом Хеттингер пыталась продать конструкцию нескольким компаниям - производителям игрушек. В 2005 году срок действия ее патента истек.

В интервью Money Хеттингер сказала, что не жалеет, что мода на спиннеры не принесла ей никакого дохода. "Возможно, я смотрела бы на ситуацию иначе, будь это товар, который эксплуатирует низменные потребности человека - например, новый тип сигарет, и если бы я стремилась только заработать деньги, - пояснила она. - Но нет, мне просто очень приятно".