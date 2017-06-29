Процесс по делу об убийстве Немцова стремится к своему эпилогу

Российское правосудие, похоже, неспособно установить виновность 5 человек, обвиняемых в убийстве оппозиционера, пишет специальный корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Российское правосудие испытывает трудности при расследовании дела об убийстве Бориса Немцова. В среду вечером после восьмичасового заседания Московский окружной военный суд по-прежнему не смог установить виновность пяти подсудимых, подозреваемых в участии в убийстве одного из самых ожесточенных оппозиционеров Владимиру Путину, совершенном в ночь на 27 февраля 2015 года, говорится в статье, опубликованной в среду 28 июня (в четверг 29 июня коллегия присяжных признала всех фигурантов дела виновными в убийстве Немцова и не заслуживающими снисхождения. - Прим. ред.)

Все они родом из российских республик Чечня и Ингушетия, отмечает журналист.

"Судебное заседание завершилось в среду после нескольких сюрреалистических эпизодов. "Мы устали", - оправдывался один из 12 присяжных, прежде чем все они отправились домой. Накануне двое присяжных были исключены: после девяти часов заседания одной присяжной было вменено то, что она скрыла судимость своего покойного супруга. Другой присяжный провинился тем, что писал в своем путевом листе и использовал принесенные им в совещательную комнату посторонние материалы", - передает автор.

Все пятеро подозреваемых заявили о своей невиновности. Двое отказались от своих признаний, сделанных под пыткой, как изобличают их адвокаты, говорится в статье.

Расследование не позволило выявить мотивы подозреваемых и довольствовалось упоминанием об обещанной сумме в 15 млн рублей в обмен на контракт (217 тыс. евро), сообщает журналист. Этот пробел возмущает адвоката семьи Немцова Вадима Прохорова, который говорит о "политическом убийстве", восходящем вплоть до непосредственного окружения чеченского президента Рамзана Кадырова, протеже главы российского государства. "Путин не заинтересован, чтобы следствие дотянулось до его протеже", - уверяет Прохоров.

Фактически заказчики убийства так и не были допрошены. Один из предполагаемых организаторов скрылся. Главный подозреваемый Руслан Геремеев, бывший замкомандира чеченского батальона "Север", сейчас отвечает за личную охрану Кадырова. Когда полиция пришла к нему домой, чтобы его допросить, он не открыл дверь. Следователи не настаивали. "Это чрезвычайно сложные дела, потому что необходимо найти заказчиков. Этот процесс иногда занимает годы", - заявил во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков.