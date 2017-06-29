Жан-Ив Ле Дриан: "С Россией есть окно возможностей"

По возвращении из Москвы и Вашингтона министр иностранных дел Франции намечает точки соприкосновения для того, чтобы положить конец войне в Сирии. Однако, по его мнению, не может быть решения конфликта в сотрудничестве с Асадом. Жан-Ив Ле Дриан дает первое большое интервью для французской газеты Le Monde после своего вступления в должность.

"Я придерживаюсь эффективной и прагматичной дипломатии, к которой стремится президент Французской Республики. Это мой фирменный знак. В международном плане, мы желаем вновь обрести сильную и амбициозную Францию в трех основных сферах",- сказал Ле Дриан.

"Прежде всего, защита и безопасность наших граждан перед лицом терроризма, который угрожает им на нашей территории, но корни которого следует искать в кризисах, развивающихся в нашем непосредственном окружении. Защита также означает ответ на климатический вызов. Далее, в экономической сфере амбициозная Франция - это Франция, способная выставить в выгодном свете свои интересы и способности овладения новыми рынками", - заявил министр.

Сейчас происходит осознание европейцами необходимости самим обеспечивать свою оборону. Оно проявилось также на саммите НАТО в Брюсселе и в ходе последнего Европейского совета, отметил Ле Дриан.

"Речь идет не о том, чтобы создать европейскую армию, но о том, чтобы подтвердить наше желание вместе обеспечивать нашу безопасность. У каждого государства-члена ЕС своя история. У каждого свои традиции для правил применения силы. Но мы совершаем необходимые шаги ради достижения хотя бы минимальных совместных действий", - утверждает Ле Дриан.

"Как уверяет Вашингтон, сирийский режим готов снова применить химическое оружие. Это "красная линия" для французского президента, который упомянул о возможных ударах со стороны Франции, даже в одиночку. Как тут обстоят дела?" - спросили журналисты Кристоф Айяд и Марк Семо.

"Начиная с того момента, когда применение химического оружия будет подтверждено документальными данными и мы будем убеждены в том, что можем идентифицировать виновных, тогда мы будем реагировать. Позиция президента на сей счет была чрезвычайно четкой. Кроме того, необходимо продемонстрировать, что соглашение 2013 года о ликвидации сирийского химического арсенала, заключенное под эгидой России, снова сознательно нарушено", - ответил Ле Дриан.

"Реализм состоит в том, чтобы не делать из ухода Башара Асада предварительное условие для переговоров. Еще реализм в том, чтобы не внушать мысль о том, что решение конфликта возможно в сотрудничестве с ним", - считает министр иностранных дел.

"А что говорят ваши российские собеседники?" - спросили журналисты.

"Вы когда-нибудь слышали, чтобы русские говорили о том, что Башар Асад являет собой будущее Сирии?" - заметил Ле Дриан.

"Является ли Башар Асад союзником в борьбе против терроризма?"

"Я не видел ничего такого, что могло бы заставить в это поверить", - ответил министр.

"Есть основные принципы, которые мы предлагаем с целью перезапуска политических и дипломатических действий вокруг Сирии. Первый - борьба против всех видов терроризма; второй - абсолютный запрет на любое применение или производство химического оружия; третий - обеспечить распределение гуманитарной помощи в Сирии всем нуждающимся. Четвертый - политическое решение, с участием всех составляющих сил в Сирии, при поддержке ООН, в частности, постоянных членов Совбеза и стран региона", - сообщает Ле Дриан.

"На этой основе необходимо содействовать осуществлению зон деэскалации, что обсуждалось в Астане (в Казахстане, где под эгидой России, Ирана и Турции проводились переговоры между правительством и оппозицией Сирии. - Прим. Le Monde.), изучать все пути диалога и воплощать в жизнь переходный процесс со всеми теми, кто присоединится к этим принципам", - уверен французский министр иностранных дел.

"Может ли Франция участвовать в переговорном процессе в Астане?" - поинтересовались журналисты.

"Мы можем работать со всеми, кто считает возможным придерживаться тех относительно простых принципов, которые были объявлены президентом Французской Республики в ходе визита президента Путина в Версаль. То же самое я сказал своему коллеге Сергею Лаврову по просьбе президента. В том же духе я веду разговор с другими нашими ключевыми собеседниками по Сирии", - ответил Ле Дриан.

"Франция никогда не прекращала разговаривать с Россией, но безрезультатно. Почему сейчас что-то изменилось?" - спросили интервьюеры.

"Не стану вдаваться в детали, но я полагаю, что в данный момент появляется окно возможностей. Продолжение сирийской драмы становится позором для всего международного сообщества. Русские, как и остальные, думаю, осознают, что не существует военного решения этого конфликта. Посредством нового метода, состоящего в формулировании твердых принципов, представляющихся мне неоспоримыми, надо не разрабатывать риторические предварительные условия, а создавать новые возможности перехода между различными игроками, и тогда мы сможем продвинуться вперед", - заявил министр иностранных дел Франции.

"По Украине президент Франции сказал, что не стоит искать других решений помимо Минских соглашений, если не будет никаких результатов в течение нескольких месяцев. Что это означает?" - спросили журналисты.

"Сегодня не существует альтернативы Минскому процессу. В настоящее время никто не представляет другого форума, ни россияне, ни украинцы. Поэтому мы полагаем, что необходимым условием является продвижение этого процесса, пусть даже мелкими шагами. Сейчас важно, чтобы обе стороны совершали надлежащие жесты, будь то позитивное движение, обмен пленными, реальный отвод тяжелого оружия от линии соприкосновения, взаимное признание специфики каждого, отказ от блокады с одной стороны и от экспроприации предприятий - с другой", - ответил Ле Дриан.

Необходимо, чтобы все это было осуществлено теперь, до новой встречи в "нормандском формате", на основе выводов нейтрального наблюдателя в лице ОБСЕ, уверен министр иностранных дел.

"По-прежнему ли сохраняется консенсус о европейских санкциях против России?" - поинтересовались интервьюеры.

"Да. Но необходимо повторить для всех участников, что санкции могут быть отменены, как только начнутся подвижки. Чего на данный момент не происходит. Необходимо изъявить готовность что-либо сделать на Украине", - ответил собеседник издания.