"Влияние Путина на американскую избирательную кампанию - это военные действия"

Терри Маколифф, губернатор штата Вирджиния, демократ, близкий к Клинтонам, находился с визитом в Женеве. После поражения Хиллари Клинтон он считает, что Демократическая партия США должна вернуться к преимущественному обсуждению экономических вопросов, создавать рабочие места. Он расценивает президентство Трампа как опасное, предваряет интервью с Маколиффом журналист швейцарской Le Temps Стефан Бюссар.

"Дональд Трамп очень опасен для Америки. Я констатирую это как губернатор, - сказал собеседник издания. - Каждый день я прилагаю усилия, чтобы обеспечить экономическое развитие моего штата, Вирджинии. Однако действия администрации Трампа подрывают мою способность создавать рабочие места. Возьмите запрет на въезд в США для граждан шести мусульманских стран - такое решение я считаю антиконституционным и аморальным. Его миграционная политика также напугала многих американцев. В сфере торговли он продолжает отталкивать наших торговых партнеров. Недавно я ездил с визитом к мексиканскому президенту, с тем чтобы сказать ему: Вирджиния строит мосты для развития экономики, а не стены для самоизоляции".

"Я до сих пор нахожусь в состоянии шока после выхода США из Парижского соглашения по климату, - сказал Маколифф. - Но я горжусь тем, что Вирджиния приняла решение о сокращении выбросов диоксида углерода на основании декрета. Но как можно выйти из соглашения, заключенного 195 странами? Даже Северная Корея и Иран его подписали. Для Вирджинии выход из соглашения - плохая новость. Мой штат очень уязвим к климатическим изменениям. Не считая Нового Орлеана, мы испытываем самый высокий подъем уровня моря в США. В Вирджинии находится самая большая база ВМФ в мире. Значит, я должен заверить Военно-морское министерство США и Пентагон в том, что мой штат принимает необходимые меры для борьбы с этим явлением", - заявил губернатор.

"Когда президент Трамп как следует освоится со своей работой, надеюсь, он станет сотрудничать с нами, губернаторами страны. Ведь рабочие места создаются не в Вашингтоне", - отметил Маколифф.

"Возвращаясь назад, как вы осмысливаете поражение Хиллари Клинтон, которую описывают как плохого кандидата, который мог бы стать хорошим президентом?" - спросил журналист.

"Я отвергаю идею о том, что Хиллари Клинтон могла считаться плохой кандидаткой. Не стоит забывать: президентская кампания была отмечена воздействием директора ФБР Джеймса Коми и вмешательством России. К тому же нелегко выбрать женщину в Белый дом. Такого еще никогда не происходило", - ответил Маколифф.

"Вы знакомы с четой Клинтон более 40 лет. Как Хиллари пережила свое поражение?" - поинтересовался журналист.

"Не стану приукрашивать события: она была совершенно опустошена. Она вложила очень много сил. Это тяжело, - ответил Маколифф. - Тем более, что Владимир Путин непосредственно повлиял на президентскую кампанию и подорвал основы самой великой демократии мира. На мой взгляд, то, что совершил российский президент, - это военные действия".

"Говорят, что вы можете стать кандидатом на пост президента в 2020 году. Не боитесь ли вы стать воплощением лагеря Клинтон, сегодня дискредитированного и внутри Демократической партии?" - спросил интервьюер.

"Пока еще в течение полугода я губернатор Вирджинии. И намерен продолжить свою работу. А там посмотрим", - ответил политик.