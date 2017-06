29 июня 2017 г. Эндрю Крамер | The New York Times Кибератака на Украину имела целью парализовать, а не извлечь выгоду "День начался как большинство других для Романа Клименко, бухгалтера из Киева, который только устроился за столом, печатая на компьютерной клавиатуре и попивая кофе. Он быв в неведении, что в его программном обеспечении для подготовки налоговой декларации притаилась тикающая бомба, - рассказывает Эндрю Крамер, корреспондент The New York Times. - Эта бомба вскоре взорвалась, разрушив его финансовые выкладки и быстро распространившись по компьютерным системам, жизненно важным для правительства Украины, и за их пределами". Как поясняет автор, атака во вторник была вызвана вирусом, схожим с тем, что произвел опустошение в мире менее чем два месяца назад. "Оба вируса выглядели как хакерские нападения с целью шантажа, известные как атаки вируса-вымогателя: экраны зараженных компьютеров предупреждают пользователей, что их данные будут уничтожены, если они не заплатят выкуп". Но в случае Украины мог стать причиной более зловещий мотив - паралич жизненно важных компьютерных систем страны, сообщает корреспондент со ссылкой на заявления в среду экспертов по кибербезопасности. "И многие украинцы подозревают Россию", - говорится в статье. "Аргументация экспертов по кибербезопасности основывается отчасти на идентификации группы украинских пользователей, которые изначально, невероятным образом, подверглись атаке: бухгалтеры, занимающиеся налогами, - пишет Крамер. - Все они по закону обязаны использовать для подготовки налоговых деклараций программу, разработанную украинской компанией, M.E.Doc. Это программное обеспечение, работающее на компьютерах с операционной системой Microsoft Windows, было недавно обновлено". В среду компания Microsoft опубликовала заявление, что она "теперь располагает свидетельством, что немногие случаи активного заражения вирусом-вымогателем изначально начались с правомерного процесса обновления M.E.Doc". "Эксперты по кибербезопасности заявили: кто бы ни запустил атаку накануне праздника, отмечающего независимость Украины, он должен был знать, что программное обеспечение M.E.Doc, интегрированное в украинские правительственные компьютеры, было для них возможностью попасть внутрь", - говорится далее. "Беспричинно не атакуют за день до Дня Конституции", - заявил газете Крейг Уилльямс, старший технический исследователь в Talos, подразделении Cisco, американской технологической компании, которая помогает определить исток атаки. Брайан Лорд, бывший заместитель директора по разведывательным и компьютерным операциям в Центре правительственной связи Великобритании (британского эквивалента АНБ), сказал: "Здесь дело не в деньгах". По мнению эксперта, "эта атака нацелена на вывод из строя того, что обеспечивает функционирование больших компаний и правительства", передает журналист. "Пока предстоит установить источник вируса, - сообщает автор. - Но главным подозреваемым считают Россию, поскольку она была вовлечена в открытую и тайную войну с Украиной со времен революции 2014 года, которая свергла прокремлевское правительство. Российскую роль еще предстоит доказать, и, возможно, этого никогда не случится. Тем не менее, аналитики заявили в среду, что, если целью нападающих было посеять хаос на высочайших уровнях на Украине, M.E.Doc предоставило идеальный способ. Это программное обеспечение не только широко установлено в правительственных учреждениях и банках - оно является обязательным для многих украинских предприятий и правительственных органов". "Если вы посмотрите на украинское киберпространство, M.E.Doc - отличный носитель для вируса", - заявил в телефонном интервью газете Иван Лозовый, директор Института государственности и демократии (Киев). Это программное обеспечение используется крупным и малым бизнесом и может передавать вирус правительственным компьютерам, куда предприятия должны подавать налоговые декларации. "Русские заинтересованы, чтобы у Украины было как можно больше проблем", - подытожил Лозовый. Источник: The New York Times