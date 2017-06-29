"В футбольном плане Россия всего лишь развивающаяся страна"

Известный российский футбольный критик и бывший банкир Алишер Аминов заявил в интервью швейцарской газете Neue Zuercher Zeitung, что "дела у российского футбола идут очень плохо".

"Государство влияет на весь спорт и, в частности, на футбол. Оно давит на него и рассматривает его в качестве способа поднять свой престиж, а не игры, имеющей общественную значимость, - говорит Аминов. - Российский футбол тесно связан с государством. Решения по важным вопросам вроде выборов или инвестиций принимают либо правительство, либо близкие к правительству компании".

В частности, в российском футболе, по словам Аминова, "вообще нет выборов": "Владимир Путин сам определяет руководителей. С 2011 года все выборы в российском футболе, в том числе и в Лиге, прошли необычно: ни один из руководителей не остался на посту до конца срока. Более того, все новые были выбраны без соперников. Также никому не пришлось представлять свои программы. 75% выборщиков были представителями либо государства, либо прогосударственных компаний".

Также Аминов "не удивлен появившейся недавно информацией о том, что игроки российской национальной сборной якобы принимали допинг на Чемпионате мира по футболу в 2014 году". "В России доказан факт систематического приема допинга. И в футболе его тоже принимают", - отметил он.

Хороший момент в Кубке конфедераций и ЧМ-2018, по мнению Аминова, заключается в том, что "весь мир будет следить за Россией". "И я надеюсь, что появятся люди, которые расскажут, что происходит на самом деле, - продолжил он. - Как бы то ни было, но иностранцам в России всегда трудно докопаться до правды, а высокопоставленные чиновники очень любят рассказывать сказки. Возьмите, к примеру, интервью у Мутко, и оно будет диаметрально противоположно моему".

В то же время, несмотря на инвестиции и подготовку к ЧМ-2018, в России, как подчеркивает экс-банкир, "практически нет инвестиций, которые могли бы пойти на пользу российского футбола в будущем. Многочисленные тренировочные центры никогда не будут использоваться правильно, поскольку они не отвечают требованиям по современной подготовке подрастающих футболистов".

"А на ЧМ-2018 Россия не достигнет хорошего результата, - прогнозирует Аминов. - В футбольном плане Россия всего лишь развивающаяся страна. У лучших стран на каждую игровую позицию есть как минимум четыре игрока международного формата. У России - максимум два. А если не считать защиту, то их вообще нет".

"В Кубке конфедераций у России вообще нет ни единого игрока, который бы работал за границей. На ЧМ-2014 сборная России была единственной сборной без игроков в зарубежных лигах, а на Чемпионате Европы в 2016 году единственным таким игроком был Роман Нойштедтер, да и то он был немецким украинцем, который получил российское гражданство незадолго до чемпионата. Хуже всего то, что Россия дает гражданство игрокам уровня Нойштедтера, а свои при этом лучше не становятся", - заключил Аминов.