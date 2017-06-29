Экс-командиры ядерных сил: проведите переговоры с Северной Кореей, начните диалог НАТО - Россия

"Международная группа бывших командиров ядерных войск в среду опубликовала адресованную мировым лидерам первую рекомендацию из целой серии, стремясь предотвратить растущую угрозу ядерной войны. Они призывают администрацию Трампа начать прямые переговоры с Северной Кореей; США, Россию и НАТО - немедленно провести военные переговоры, а Индию и Пакистан - создать "горячую линию" по ядерным вопросам", - сообщает корреспондент Politico Брайан Бендер.

"По оценкам Группы по решению ядерного кризиса (Nuclear Crisis Group), риск применения ядерного оружия, намеренно или случайно, неприемлемо высок, и все государства должны принять конструктивные меры по ограничению этих рисков", - написали бывшие руководители в военной и дипломатической сферах из разных государств (Россия, Китай, Индия, Пакистан и США) в 11-страничном докладе, посвященном тому, что они считают важнейшими проблемами в ядерной сфере.

"Кризисная группа была учреждена ранее в этом году под эгидой Global Zero - ведущей организации по контролю над вооружениями, которая выступает за полное упразднение ядерного оружия", - уточняет издание.

В первую очередь, обеспокоенность вызывает Северная Корея, продолжающая испытания ракет дальнего радиуса действия и ядерные испытания, отмечает газета.

"В отношении России в докладе экс-командующих ядерными силами говорится, что растущее противостояние между США с европейскими союзниками и Москвой также требует срочных действий всех сторон, включая ограничение масштабов, характера и секретности военных учений", - говорится в статье.

"Думаю, что здесь все сходятся в том, что история с Россией гораздо больше сопряжена с риском, чем люди обычно понимают, слыша про перехваты в воздухе и такое прочее, - сказал сооснователь Global Zero Брюс Блэр. - Серьезность и возможность эскалации в основном недооценивались. Нас беспокоит обострение ситуации с Россией, которое может дойти до использования ядерного оружия".