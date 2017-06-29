Как Россия заставляет замолчать активистов

Интересы граждан не имеют никакого значения, когда предстоит проведение чемпионата мирового масштаба. А что же ФИФА? Организация снимает с себя ответственность, констатирует Sueddeutsche Zeitung.

В следующем году в 11 российских городах пройдет Чемпионат мира по футболу. Тот, кто следит за подготовкой к мероприятию, не только слышал разговоры о "гигантских потраченных суммах и о якобы имеющих место фактах обогащения и негуманного обращения с рабочей силой", но и имеет представление о "многочисленных более рядовых примерах того, как относятся к интересам и правам граждан в преддверии футбольного турнира", отмечает автор публикации Йоханнес Аумюллер. В Казани, добавляет он, это касается футбольной арены, к северу от которой на месте, где раньше росли деревья, сегодня расположена парковка.

По словам социолога Искандера Ясавеева из общественной организации, которая выступает против строительства новых мусоросжигательных заводов или набирающего обороты загрязнения Волги, парковка на месте небольшого лесопарка является "примером того, как безответственно власть обращается с гражданами".

"Казань Арена" была построена к Универсиаде, проводившейся в Казани в 2013 году, передает издание. Осенью прошлого года здесь появилась тяжелая техника - предстояло вырубить несколько гектаров лесополосы. Жители не получили никакой разъяснительной информации, замечает автор.

"Городские власти (...) объяснили все просто: в соответствии с требованиями ФИФА в целях обеспечения безопасности необходимо освободить место под парковочные места. Кроме того, этот участок леса якобы не использовался в полном объеме". Активисты-экологи, со своей стороны, указывали на экологическую значимость лесопарковой зоны для всего города. "Помимо этого, ходили слухи, что парковка - всего лишь первый шаг и скоро будут вырублены все деревья рядом с ареной, чтобы освободить место для шикарных апартаментов на берегу реки Казанки".

"Подобные истории - не редкость при строительстве крупных объектов. Но тут речь идет даже не о конфликте вокруг самого строительства, а об отношении власти к активистам. Когда начались работы, протестующие попытались помешать им, преградив путь технике своими автомобилями. Вскоре в дело вмешалась полиция", - говорится в статье.

Активисты, рассказывает автор, увидели еще одну возможность для протеста. "В конце ноября в Казани проходила жеребьевка Кубка конфедераций, на которую приехал и президент ФИФА Джанни Инфантино. В России возможно проведение одиночных акций протеста и без одобрения властей. Семь активистов договорились о том, что по очереди будут стоять с большим плакатом недалеко от места проведения жеребьевки. Они сообщили об этом и в социальных сетях - по всей видимости, это было ошибкой. В день проведения жеребьевки все семеро оказались в (...) полиции. Через три часа их отпустили, но жеребьевка уже закончилась".

Как пишет автор, ничего не получилось у Ясавеева и его единомышленников и в суде. "Эта история становится поучительным примером того, как администрация города ведет себя в преддверии крупного футбольного турнира. Власти Казани и Татарстана считают, что сделали все правильно. ФИФА направила активистам ответ, что услышала их сомнения относительно проекта и передала их политикам. Больше сделать организация ничего не может и ответственность с себя снимает".

Парковка была готова незадолго до начала Кубка конфедераций. "Соль всей ситуации в том, что (...) из-за повышенных мер безопасности в преддверии матча между Мексикой и Португалией многие улицы в городе на подъезде к стадиону были перекрыты и практически все парковочные места остались пустыми", - пишет в заключение автор статьи.