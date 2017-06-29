Дьявольское метро

В метро Будапешта до сих пор ездят "поезда, которым место либо в музее, либо под прессом", пишет корреспондент швейцарской газеты Tagesanzeiger Бернхард Оденаль о "спартанских, вонючих, но несокрушимых" вагонах метро, которые были изготовлены в 1970-х годах в России. Она поставляла их в советские республики и дружественные страны, в большинстве из которых их давно заменили на западные модели, говорится в статье.

Но по желанию венгерских властей страна продолжит покупать продукцию легендарного "Метровагонмаша": глава правительства Виктор Орбан "не захотел ставить под угрозу хорошие отношения со своим приятелем Владимиром Путиным, и потому Венгрия покупает не только российскую АЭС, но и заменит старые российские метропоезда новыми". Москва сделала предложение, от которого "братская страна" не смогла отказаться, ведь подобный способ ведения бизнеса зарекомендовал себя еще во времена социализма, иронизирует автор.

Однако "не успели новые поезда поставить на рельсы, как их сразу же пришлось отправлять в ремонт", продолжает Оденаль. Слабым местом поездов оказались двери - то они не закрывались, когда поезд уже поехал, то открывались на станции на другой стороне. Но самый громкий случай произошел пару недель тому назад: заполненный пассажирами поезд простоял на станции с закрытыми дверьми почти 15 минут.

Тогда не помогло даже аварийное открывание дверей. Когда же разнервничавшихся пассажиров выпустили из их стальной тюрьмы, они осыпали проклятьями не только российских конструкторов, но и главу венгерского правительства вместе с его коррумпированными друзьями, которые одобрили это приобретение.

К тому же жители Будапешта до сих пор не знают, что же поставили русские - старые поезда в новой обертке или же новые, которые несколько лет простояли в московском депо? - утверждает автор.

Мэр Будапешта Иштван Тарлош винит в произошедшем темные силы и дьявольские происки. "Но будапештцы спрашивают себя, каких сюрпризов ждать в дальнейшем, когда Россия поставит в Венгрию не только поезда метро, но еще и атомную станцию", - подытоживает Оденаль.