29 июня 2017 г. Крис Смит | The Times Тысячи человек ежегодно погибают из-за "безопасного" уровня загрязнения воздуха "Тысячи человек умирают каждый год из-за того, что дышат воздухом, который официально считается безопасным", - пишет The Times, ссылаясь на данные крупнейшего исследования. Ученые Гарвардского университета предупредили, что "мы все дышим ядовитым воздухом", после того как исследование с участием свыше 60 млн человек установило, что даже очень низкий уровень загрязнения воздуха может сократить жизнь. Исследователи заявляют "с беспрецедентной точностью", что минимальных изменений, например, если убрать всего несколько машин с каждой дороги, будет достаточно для спасения 2400 жизней в год в Великобритании. Ученые собрали данные почти по всем американцам старше 65 лет и сопоставили состояние здоровья каждого за семь лет с уровнем загрязнения воздуха в районе его проживания с точностью до квадратного километра. Таким образом, они получили подробную картину того, как воздействие мелкодисперсных частиц PM2.5 повышает вероятность преждевременной смерти, пишет Крис Смит. В ЕС считается безопасным уровень PM2.5 ниже 25 микрограмм на кубический метр, а в США - ниже 12 микрограмм на кубический метр. Однако, как сообщают исследователи в журнале New England Journal of Medicine, даже в пределах допустимого повышение этого показателя на 10 микрограмм на кубический метр увеличивает опасность преждевременной смерти на 14%. "Основной вывод этого исследования таков: даже небольшое загрязнение воздуха убивает", - заключила Франческа Доминичи из Гарвардской школы здравоохранения. Источник: The Times