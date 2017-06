29 июня 2017 г. Марк Бридж | The Times Боясь кибератак, фирмы покупают биткоины, чтобы платить вымогателям выкуп "Коммерческие компании начали запасать онлайновую валюту биткоин в ожидании атаки вируса-вымогателя, вроде того, который на прошлой неделе поразил компьютерные системы в 65 странах, в том числе в Великобритании", - сообщает Марк Бридж в The Times. "Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) предупредило, что программы-вымогатели стали "одним из самых прибыльных типов вредоносных программ в истории". Проведенная им на национальном уровне стратегическая оценка серьезной организованной преступности показала, что компании ожидают результативных кибератак и готовы к необходимости платить атакующим", - говорится в статье. Мэтью Хорн, заместитель директора по оперативным вопросам, сказал The Times вчера: "Платить ли выкуп? Не делайте этого. В половине случаев это не работает". "Он добавил, что с кибератаками было бы бороться "гораздо лучше", если бы компании и общественный сектор обзавелись широкодоступными антивирусными технологиями, а пользователи интернета придумывали надежные пароли", - передает Бридж. "Трудные пароли стоят своих инвестиций - они не должны быть в 52 буквы длиной, но им следует быть лучше, чем ваша дата рождения или инициалы и фамилия", - сообщил Хорн. В статье говорится, что Амит Серпер из компании Cybereason нашел "вакцину" от вируса-вымогателя, распространившегося на этой неделе под названием Petya. Исправление было названо "вакциной", поскольку оно должно применяться к каждому компьютеру в сети, чтобы быть эффективным, - в отличие от kill switch, который остановил распространение вируса Wannacry в прошлом месяце, говорится в статье. Тем не менее, компьютеры, на которые уже проник вирус, могут заражать им незащищенные компьютеры. "Домашние компьютеры с обновленной системой Windows не подвергаются этому риску", - утверждает Бридж. Источник: The Times